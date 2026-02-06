Оставката на Румен Радев:

Промени в движението през тунел на АМ “Струма“

06 февруари 2026, 11:13 часа 224 прочитания 0 коментара
Промени в движението през тунел на АМ “Струма“

През следващата седмица - на 11 и 12 февруари, за изграждане на станция на мобилен оператор ще се променя организацията на движение в тунел “Блатино“ на АМ “Струма“ в област Кюстендил.

От 8 ч. на 11 февруари до 18 ч. на 12 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

