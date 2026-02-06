Спорт:

НОИ: Пазете си хартиените трудови книжки до пенсия

06 февруари 2026, 9:55 часа 177 прочитания 0 коментара
НОИ: Пазете си хартиените трудови книжки до пенсия

Промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица влезе в сила у нас от 1 юни 2025 г. От тази дата трудовата книжка, водена на хартиен носител, беше заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите.

Промяната беше част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите. Така данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.

Хартиените книжки продължават да са валидни, не ги хвърляйте

Отговорните институции обаче изрично подчертават, че трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

Източник: МТСП

Поради тази причина Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им.

Това се налага, тъй като тези трудови книжки могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях, предаде Фокус.

Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
