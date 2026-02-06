Войната в Украйна:

Заради ново свлачище: Затруднено движение в Кресненското дефиле

Движението при км 388 на пътя Симитли – Кресна в Кресненското дефиле се осъществява двупосочно в една лента поради паднала скална маса. Това съобщиха от Агенция “Пътна инфраструктура“ (АПИ) и призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

Трафикът в участъка се регулира от екипи на “Пътна полиция“. Припомняме, че вчера бяха обявени различни по степен предупреждения за обилни валежи в страната.

Свличанията на земна маса, почва и скали често се провокират от валежи, а причините за това са физически и химически процеси в почвата и скалите.

На 1 февруари отново движението по пътя Симитли – Кресна в Кресненското дефиле се осъществяваше двупосочно в една лента заради паднала скална маса на пътното платно. Тогава обаче свличане на земна маса имаше в района на „Малък тунел“.

