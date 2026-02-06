Процедурни хватки или липса на пари: Кое лиши стотици розопроизводители от държавна помощ?

Сигнал за стотици розопроизводители, които не са получили полагаемата им помощ по механизма de minimis от държавата предизвика въпрос по парламентарен контрол до земеделския министър в оставка Георги Тахов от депутата от МЕЧ Иван Иванов, показа справка на Actualno.com. Според народния представител поне 300 сигнала от стопани, които твърдят, че не са получили подкрепа, предизвиква нуждата от изясняване на условията и реда за получаване на компенсации. Оказва се обаче, че вероятно не документните пропуски, а липсата на приет държавен бюджет за 2026 г. е в основата на проблема.

По данни на земеделското ведомство от края на септември 2025 г. се прилага помощ de minimis за подпомагане на земеделски стопани, произвеждащи оранжерийна продукция (домати, краставици, ягоди, пипер и малини), картофи, гъли, маслодайна роза и тютюн. Конкретно розопроизводителите следва да са спазили редица изисквания, вследствие на които могат да кандидатстват за подкрепа. Оказва се, че след като от ресорното министерство изискват през октомври 2025 г. списъци с регистрираните розопроизводители, които имат сключени договори за изкупуване на цвят от маслодайна роза, то стотици стопани не присъстват в списъците. Причината - забавени или неподадени декларации по чл. 13 от Закона за маслодайната роза или сключени договори извън срока.

На този етап към Държавен фонд "Земеделие" са подадени общо 836 заявления за подпомагане на розопроизводители. От тях помощ е изплатена на 548 земеделски стопани, а на 288 розопроизводители не е предоставена помощ, защото не са включени в националните регистри.

През януари 2026 г. са изготвени два допълнителни списъка, включващи общо 211 розопроизводители, като от тях 171 стопани отговарят на условията за допустимост на помощта и са подали заявления за подпомагане. Изплащането на помощта обаче е обвързано с бюджета на страната, който де факто го няма и се използва 1/12 от миналогодишния.

