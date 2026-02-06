Пет села откъснати от света: Река Арда заля мост

Остава в сила частичното бедствено положение в Община Ардино, съобщава бТВ.

Заради обилните валежи вчера, река Арда заля мост и откъсна от света селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

С повишено внимание се следят нивата на реките и водоемите в област Кърджали.

Язовирите Студен кладенец и Кърджали, които са част от каскадата Горна Арда, преливаха през преливниците. Вчера на много места в областта бяха залети пътища и мостове.

Община Кирково е най-много засегната. В този момент не вали дъжд и ситуацията е спокойна. Реката там вече е в коритото си и не представлява опасност за околността.

Все още в общината има населени места, до които няма достъп. Причината са активизирали се свлачища вчера. Количеството дъжд, което се изля вчера, е 85 л/кв.м.

