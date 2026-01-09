Любопитно:

Протестите на гръцките фермери образуваха километрична колона на "Кулата"

Втори ден продължава блокадата на гръцко-българската граница. 3 километра е опашката от камиони на "Кулата - Промахон", където действа ограничението за тежкотоварни автомобили. Фермерите от района на Драма и Серес затвориха движението само за тежкотоварни камиони, въпреки заканата, че няма да пропускат никакви превозни средства.

Преди граничния преход "Кулата - Промахон" колоната от чакащи тирове е под 4 километра, а на "Илинден - Ексохи" опашка няма, предаде БНР.

По цялата автомагистрала "Струма" до границата са активирани електронни табла, които уведомяват, че има ограничение за товарните камиони към и от Гърция, като предупреждението се изписва на български и английски език.

Очаква се малко по-късно стачните комитети на гръцките фермери, които са тук на място, да вземат решение дали ще продължат с блокадите, или постепенно ще започнат да се изтеглят, след като получиха положителен отговор на искането си за среща с премиера.

Засега не се коментира варианта да се отворят времеви прозорци, в които да бъдат пропускани камиони.

Виолета Иванова
