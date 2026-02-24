Правителството на Гюров:

Мечки от Аржентина са на път към своя нов живот в България (СНИМКИ)

24 февруари 2026, 14:45 часа 112 прочитания 0 коментара
Нещо наистина безпрецедентно се случва - две мечки от Южна Америка вече са на път към новия си живот в България. След месеци подготовка, логистични предизвикателства и внимателна работа с животните, Гордо и Флоренция излетяха от Аржентина към своя нов дом – Парк за мечки Белица.

Историята на Гордо и Флоренция започва в бившия зоопарк в Лухан, Аржентина – място, което през годините предизвиква сериозни притеснения относно условията за живот на животните. Екипът на "Четири лапи" се включва в спасителна мисия на място, за да осигури по-добро бъдеще за обитателите му.

След задълбочени оценки и месеци усилена работа по организацията на транспортирането, изграждане на партньорства и подготовка на самите мечки за дългото пътуване, двамата космати пътешественици вече са в специално изработени транспортни клетки и летят към Европа.

За първи път в историята на България диви животни пристигат със самолет от друг континент, за да намерят убежище в защитен резерват у нас. Когато Гордо и Флоренция кацнат на Летище "Васил Левски" - София, те ще станат първите мечки, прелетели от Южна Америка до българската столица.

Това е не просто логистичен успех, а символ на международно сътрудничество и отдаденост в името на животните.

За мечките

Според публикация на "Четири лапи" в социалните мрежи, Флоренция е смела, изразителна и готова за внимание – особено когато става дума за любимото ѝ лакомство: гроздето. Тя е напълно готова за своя нов живот.

Гордо, от своя страна, е нежен и чувствителен. Той бързо се привързва и показва доверие към хората, които се грижат за него. През всеки етап от спасителната мисия той разчита на екипа, който неотлъчно е до него.

"Това не е краят на тяхната тъжна история, а началото на един достоен живот, изпълнен с грижа, спокойствие и свобода.", а скоро се очакват нови подробности за състоянието им от България. 

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Белица Мечки Парк за мечки
