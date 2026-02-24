Съдът спря опита на Кошлуков да се върне начело на БНТ

Административният съд е отхвърлил искането на Емил Кошлуков, с което той се опита да спре встъпването в длъжност на Милена Милотинова като генерален директор на Българска национална телевизия. Решението е постановено на първа инстанция и подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 7-дневен срок.

Съдебният акт оставя в сила решението на Съвет за електронни медии, който на 20 февруари избра Милотинова за генерален директор с цел да сложи край на продължителната съдебна блокада около управлението на обществената телевизия.

В петък Милотинова обяви в предаването "Панорама", че вече е вписана като директор в регистър Булстат и е подписала договора си за управление. СЕМ единодушно е одобрил и предложените от нея нови членове на Управителния съвет на БНТ. Още: След 3 години извън мандат: Кошлуков нарече избора на директор в БНТ "опорочена" процедура

От регулатора посочиха пред съда, че е невъзможно Кошлуков да бъде върнат на поста, след като той е изпълнявал функциите на генерален директор близо седем години след единствения си избор. По закон мандатът на ръководителите на обществените медии е тригодишен, като директорът на БНТ няма право на повече от два мандата.

Кошлуков не получи подкрепа за втори мандат през 2022 г., но смяната му беше възпрепятствана заради висящ съдебен спор около тогавашната процедура по избор.

Още на 24 февруари, преди решението на съда да стане публично, от СЕМ заявиха, че с внимание и безпокойство следят развитието на производството по искането за спиране на предварителното изпълнение на решението за избор на Милотинова. От регулатора изтъкнаха, че евентуално спиране би довело до значими и трудно поправими вреди за БНТ в ситуация, в която вече има редовно избран генерален директор.