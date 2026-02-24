Любопитно:

Далеч сме от НАТО, а НАТО е по път "демоде": Анализът за българската армия

"Ние сме далеч от състояние на модерни въоръжени сили, напълно съвместими с НАТО и в това отношение ще трябва да се работи". "Основният извод в този доклад е, че въоръжените ни сили изпълняват конституционните си задължения и задълженията си съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили". И двата цитата са на новия-стар български министър на отбраната о.з. генерал Атанас Запрянов. Под "този доклад" той има предвид "Анализ на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.", представен от началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов.

Очевидно противоречащите си реплики представят картина на българската армия, която е отдавна известна на мнозина. Още по-жалкото е, че и НАТО изглежда изостава от съвремието на войната - в редица украински военни телеграм канали има периодично коментари как натовските армии нямат идея колко се е променила конвенционалната война. Един от известните канали - "Говорять Снайпер" на украинския оператор на военни дронове Станислав Бунятов, съвсем наскоро директно каза, че с едно-две звена за работа с дронове като специализираното руско "Рубикон" Путин като нищо може да превземе поне половин Европа в конвенционална война. Защо мисли така - НАУЧЕТЕ ОЩЕ: "Всичко беше унищожено": Украински части победили категорично НАТО в учение с дронове (ВИДЕО)

Съответно картинката за българската армия стана ясна и от думите на Запрянов, докато очертаваше приоритетите за развитие на армията ни - модернизация, развитие на войниците и по-добра военна инфраструктура.

"Все още Българската армия разполага със стара съветска техника, която е негодна и вече никъде не се използва" - с тези думи Запрянов се оплака, че няма достатъчно държавни пари и трябва да се търси възможност за финансиране от Европа, по инструмента SAFE. Този инструмент беше създаден заради войната в Украйна и амбицията Европа да се превъоръжи навреме, за да възпре руския диктатор Владимир Путин от помисли да подпали друга война на Стария континент. Интересен факт - в проекта за бюджет за 2026 година, който в крайна сметка не беше приет заради протестите и падането на правителството "Желязков", бяха предвидени почти 950 млн. евро за модернизация на техника - ОЩЕ: Бюджет 2026: Парите за военните над тези за полицаите, но не като заплати. Учители и лекари - по-назад

По отношение на SAFE, президентът Илияна Йотова също се изказа. Тя посочи, че подадените по инструмента проекти не са точно измислени изцяло от български компании и армията ни, а са ползвани масово готови проекти от регистъра на Европейската агенция по отбрана. "Одобрените вече проекти са необходими за Българската армия и трябва да намерим най-добрия начин за тяхното реализиране", заключи обаче Йотова.

За българските войници - вече са с 2% по-малко след 2025 година, според казаното от Запрянов. А за военната инфраструктура - пари трябват, иначе това, което е започнато, няма да бъде довършено.

Хвалбите

Пред медиите началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов  заяви, че процесът на модернизацията придобива все по-видими измерения. "Пристигнаха първите самолети F-16 Block 70 и инфраструктурата за тях беше подготвена с ускорени темпове, за да бъде сертифицирано тяхното идване. Сега, с много добри темпове, на тях летят нашите пилоти на F-16 в Трета авиобаза. Вдигнахме флага на първия нов боен кораб, целесъобразно беше решението екипажът на кораба да участва в окончателния етап на инсталирането и интегрирането на сензори, въоръжение и техника. Това е сложен процес, но е и идеална възможност за екипажа да се учи. Започнаха да пристигат първите бронирани машини за пехотата "Страйкър". Към 2027 г. няма да има друга такава механизирана бригада в Европа – толкова добре окомплектована с бойни, бойноразузнавателни, логистични и машини за ядрена, химическа и биологична защита, и за медицинска евакуация. Взехме много добро решение – съчетание между огнева мощ, защита и мобилност – това, което трябва на България в съответствие с обстановката".

Ефтимов подчерта, че финансирането оказва пряко влияние в процесите в Българската армия и беше категоричен, че с 2 - 2.5% от БВП за отбрана не могат да се изградят Въоръжени сили, адекватни на съвременната среда на сигурност. Запрянов също говори по темата - поне 3,5% от БВП плюс още 1,5% по SAFE, но не бива да се забравя, че за постигане на 5% от БВП се броят и оръжейни договори с Украйна в рамките на SAFE.

"През годините сме договаряли да има много малки първоначални плащания. Пример е проектът за бреговия противокорабен ракетен комплекс, който сега беше ратифициран от Народното събрание, и има плащане от около 2-3 милиона тази година, а по-големите суми са планирани за 2029 - 2030 г. Благодарение на тази политика, може да се маневрира в сегашната ситуация", посочи адмирал Ефтимов в отговор на журналистически въпрос как ще реагира Министерството на отбраната относно плащанията по сключените модернизационни договори при липсата на редовен бюджет.

По темата за разполагането на американски самолети у нас, началникът на отбраната акцентира върху това, че за да бъдат приети самолетите, е направен анализ на риска и са предприети необходимите мерки. "Още веднъж апелирам към спокойствие", отбеляза адмирал Ефтимов. Той подчерта, че не за първи път приемаме самолети на съюзниците, но тъй като този път те са по-голям брой големи транспортни самолети, се е наложило да бъдат разположени основно в района на авиобаза "Враждебна", както и да се използва другата страна на Летище София - ОЩЕ: Военните самолети на САЩ на летище "Васил Левски": Официално обяснение

Ивайло Ачев
