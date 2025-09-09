Войната в Украйна:

Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите

09 септември 2025, 20:30 часа 407 прочитания 0 коментара
Публикуваха за обществено обсъждане Закона за атракционите

Министерството на транспорта и съобщенията публикува за обществено обсъждане Закон за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност. Проектът е достъпен на Портала за обществени консултации на Министерския съвет - strategy.bg, и на страницата на МТС, а срокът за бележки и предложения е до 23 септември 2025 г. С проекта на закон се уреждат за първи път на национално ниво общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги с повишен риск.

Основната цел на законопроекта е да повиши сигурността на гражданите и туристите при ползването на увеселителни, въздушни и водни атракциони, които представляват източник на повишена опасност за живота и здравето на хората. Той предвижда ясни правила за регистрация и контрол на доставчиците на атракционни услуги. Въвежда се публичен регистър на операторите на атракционни услуги към Министерството на туризма, който става задължителна стъпка за извършването на дейността, предава БНТ.

Още: Караджов обясни новите правила за атракционите: Ясно е кой ще ги следи

В проекта на закон са залегнали задължителни планове за безопасност и определяне на отговорни лица по безопасността с необходимата квалификация, както и задължителна застраховка на отговорността на доставчиците спрямо ползвателите на този тип услуги и спрямо третите лица. Въвеждат се ежедневни проверки на съоръженията от отговорника по безопасността, както и годишен и внезапен контрол от акредитиран орган.

Законът определя санкциите и административните мерки към нарушителите. При установяване на риск за ползвателите се прилага принудително спиране на дейността. При повторност е предвидена възможност за удвояване на финансовите санкции.

Още: Държавата регулира атракционите: Готвят се нормативни промени

Проектът въвежда и конкретни изисквания за въздушни и водни атракции, както и за увеселителни съоръжения и такива с използването на превозни средства. Забраняват се високорискови практики, като скокове с уингсют, и използването на атракциони от деца под 14 години без придружител.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
закон промяна атракциони обществено обсъждане
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес