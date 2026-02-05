Любопитно:

Няма да има грипна ваканция във Врачанско

05 февруари 2026, 15:45 часа 198 прочитания 0 коментара
Няма да има грипна ваканция във Врачанско

Няма да има грипна ваканция във Врачанско. Между 10 и 13 процента са отсъстващите по здравословни причини ученици от училищата в област Враца, съобщи  началникът на Регионалното управление по образованието Лорета Колева, цитирана от БТА. Тя обяви, че информация за заболеваемостта се събира постоянно, като най-висок процент болни ученици е имало миналата седмица – 15 процента. 

„Смятам, че това не е пречка за продължаване на образователния процес, но в случай, че има повишена заболеваемост, за което Регионалната здравна инспекция са компетентен орган, ще се съобразим с техните препоръки“, обяви Колева.

Още: Грипът отстъпва в Софийска област

Информация за броя на хората с грип и остри респираторни заболявания се получава всекидневно и в областната администрация, обяви областният управител Николай Николов.

По думите му на този етап област Враца е далеч от обявяването на грипна епидемия. Такава се обявява при 239 болни на 10 000 души население, като още при достигане на цифрата 180 трябва да се събере Областният щаб. В момента заболеваемостта е 122 на 10 000 души, обясни Николов.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Ще се предаде ли Русе на грипа

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Грипна ваканция Грипна епидемия заболеваемост Врачанско
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес