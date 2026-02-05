Няма да има грипна ваканция във Врачанско. Между 10 и 13 процента са отсъстващите по здравословни причини ученици от училищата в област Враца, съобщи началникът на Регионалното управление по образованието Лорета Колева, цитирана от БТА. Тя обяви, че информация за заболеваемостта се събира постоянно, като най-висок процент болни ученици е имало миналата седмица – 15 процента.

„Смятам, че това не е пречка за продължаване на образователния процес, но в случай, че има повишена заболеваемост, за което Регионалната здравна инспекция са компетентен орган, ще се съобразим с техните препоръки“, обяви Колева.

Информация за броя на хората с грип и остри респираторни заболявания се получава всекидневно и в областната администрация, обяви областният управител Николай Николов.

По думите му на този етап област Враца е далеч от обявяването на грипна епидемия. Такава се обявява при 239 болни на 10 000 души население, като още при достигане на цифрата 180 трябва да се събере Областният щаб. В момента заболеваемостта е 122 на 10 000 души, обясни Николов.

