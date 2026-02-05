Специалната роля за Харисън Форд, която може да е последна в кариерата му

След десетилетия в киното, които го превърнаха в една от най-големите легенди на Холивуд, Харисън Форд продължава да избира проекти, които го вдъхновяват. Новият сериал "Shrinking", който вече тече с третия си сезон по Apple TV, е един от тях – толкова специален, че актьорът признава, че ако това шоу сложи край на дългата му кариера, той щеше да бъде напълно доволен. "Къде отивате оттук нататък? Видът работа, която можем да вършим, е изключителен, имайки предвид инструментите, с които разполагаме, и идеята, стояща зад тази поредица. И ако всичко приключи дотук, това би било достатъчно", каза 83-годишният актьор по време на панел на първия Apple TV Press Day 2026 в Barker Hangar в Санта Моника (на 3 февруари).

Снимка: Getty Images

"Това беше различен вид работа за мен, а аз се занимавам с това от дълго време. Това е нещо много специално и наистина ме зарежда, кара ме да се чувствам, че това, което правим, има стойност и значение. Търся това в живота си и съм щастлив, че го намерих тук."

Икона в киното: Харисън Форд получава награда за цялостен принос

Тонът на панела беше изпълнен с взаимни комплименти и уважение. Колегите му, включително Криста Милър, Джесика Уилямс, Майкъл Юри, Луке Тени, Лукита Максуел и Тед Макгинли, споделяха похвали един към друг и разказваха за вдъхновението, което Форд носи на снимачната площадка.

Значението на ролята на Форд

В сериала Форд играе д-р Пол Роудс, старши терапевт в Центъра за когнитивно-поведенческа терапия, който е диагностициран с Паркинсон. Сезон 3, в който участва и Дейсън Сийгъл, включва нови лица, сред които Джеф Даниълс и Майкъл Дж. Фокс. Миналия месец Apple TV обяви, че шоуто е подновено за четвърти сезон.

Особено вълнуваща беше темата за Майкъл Дж. Фокс, който се присъединява към новия сезон в три епизода. Това е значимо участие, тъй като Фокс се бори с болестта на Паркинсон от 1991 г., а персонажът на Форд в шоуто също се сблъсква с нея.

"Беше малко плашещо, когато мислех за това, защото представям персонаж с Паркинсон, а Майкъл, разбира се, има реалната болест", каза Форд по време на панела. "Винаги съм чувствал истинска отговорност да предам правилно този аспект от историята. Но Майкъл е изключителен, щедър и прекрасен човек, когото изобщо не познавах, и имах възможността да го опозная, просто работейки по този сериал. Беше изключително преживяване да работя с него. Той има толкова силно присъствие, такава грация, смелост и несломимост, и се надявам част от това да ми помогне да обогатя представянето си на персонаж с Паркинсон.", обясни холивудският актьор, цитиран от "The Hollywood Reporter".

