Храни, които понижават холестерола

В днешно време говорим много за храна - кето, интермитентно гладуване, диети с високо съдържание на протеини, но някак си холестеролът рядко се споменава в този разговор. Повечето хора знаят за „лошия“ холестерол, „добрия“ холестерол или HDL и LDL, но малцина наистина го свързват с това, което ядат ежедневно. И това е проблем, защото диетата играе огромна роля за поддържането на холестерола под контрол, но често се пренебрегва. Хората се фокусират върху калориите, въглехидратите или загубата на тегло, приемайки, че ако се хранят „здравословно“, холестеролът им е в ред. Но здравословното за един човек не винаги е здравословно за сърцето за друг.

Mалко известна диета, която се отразява невероятно на сърцето и холестерола

Контролът на холестерола е хитър, защото не можете да го усетите. Високият холестерол не причинява болка или очевидни симптоми, докато не доведе до нещо сериозно като инфаркт или инсулт. И тази невидимост го прави лесен за игнориране. Много хора пропускат редовните кръвни изследвания или проверяват холестерола едва след като се уплашат. Междувременно, преработените храни, пържените закуски и дори на пръв поглед невинни лакомства като сирене и масло тихо повишават нивата на LDL с течение на времето. И не става въпрос само за изключване на мазнините, важно е и с какво ги замествате. Пълнозърнестите храни, плодовете, зеленчуците и здравословните мазнини като зехтин или ядки могат да помогнат за балансиране на холестерола, но малко хора планират храненията си с това предвид.

Диетата не е просто поддържащ фактор в контрола на холестерола; тя е от основно значение. Лекарствата могат да помогнат, разбира се, но храната е нещо, с което взаимодействате многократно на ден. Редовният избор на правилните храни може да понижи LDL, да повиши HDL и дори да подобри триглицеридите. И е устойчиво, промените, които правите в ежедневните си хранения, могат да се запазят много по-дълго от рутинните лекарства с рецепта, особено ако са съчетани с упражнения и други избори на начин на живот. Осъзнаването започва с това да знаете, че всяка хапка е от значение. Четенето на етикетите, разбирането как наситените и транс мазнините влияят на тялото и даването на приоритет на фибрите може да окаже реална промяна.

Дори проучвания го доказват. Цялостните промени в начина на живот, включително диета и упражнения, намалиха общия холестерол с 40% и LDL с 53% в някои случаи без лекарства, като резултатът се поддържаше в продължение на 6 месеца. „Мъжът е спазвал променена диета със здравословни мазнини, придружена от умерени упражнения в продължение на 6 седмици, без добавяне на средства за понижаване на холестерола. Резултати. При 6-седмично проследяване той успя да намали общия си холестерол с 40,25% и холестерола с ниска плътност на липидите с 52,8%, до нормални граници. Нивата на холестерола останаха в нормални граници след 6 месеца“, се подчертава в проучването . Мета -анализ от 2025 г. потвърди, че програмите за начин на живот самостоятелно или с оптимизация на лекарствата понижават серумния холестерол. Диетичните портфолиа, наблягащи на овес, ядки, авокадо и растителни стероли, съответстват на ефектите на статините върху LDL в проучвания за хиперлипидемия.

„Холестеролът обикновено се смята за зло, но всъщност е необходим за изграждането на клетките и производството на хормони в тялото. Проблемът започва, когато нивата на липопротеините с ниска плътност или „лошия“ холестерол са твърде високи, което води до натрупване на мастни отлагания в кръвоносните съдове и сърцето. Добрата новина е, че ежедневните хранителни опции могат да окажат силно влияние върху нивата на холестерола и да предложат ползи за здравето, особено по отношение на здравето на сърцето“, каза пред TOI Health д-р Каруна Чатурведи, ръководител на болницата Clinical Nutrition Max Super Specialty Hospital в Нойда.

Храни, които помагат за понижаване на холестерола

„В крайна сметка, здравословните хранителни навици, а не суперхраните, са най-добрият и най-ефективен начин за понижаване на холестерола и поддържане на здравето на сърцето“, казва д-р Каруна и споделя списък с храни, които могат да помогнат за понижаване на холестерола.

Пълнозърнестите храни като овес и ечемик са богати на разтворими фибри, главно бета-глюкан, които могат да помогнат за по-ниско усвояване на холестерола.

Замяната с по-здравословни мазнини, като тези, които се намират в ядките и екстра върджин зехтин, може да намали LDL холестерола, без да намалява добрия HDL холестерол.

Мазните риби (сьомга, сардини и скумрия) са източници на омега-3 мастни киселини, които понижават триглицеридите, намаляват възпалението и осигуряват допълнителна полза за сърцето.

Плодовете, зеленчуците, бобовите растения, семената и бобът осигуряват фибри, антиоксиданти и растителни стероли, които също помагат за здравословен баланс на холестерола.

Добавянето на чесън към ястията и консумацията на повече растителни протеини също може да окаже влияние.