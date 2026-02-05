Почина един от най-известните български психиатри (СНИМКИ)

Войната в Украйна:

Почина известният български психиатър и писател д-р Тодор Толев, съобщиха негови близки в социалните мрежи. Той е дългогодишен директор на Държавната психиатрична болница "Д-р Георги Кисьов" в град Раднево, която ръководи от 1987 г. до пенсионирането си през 2015 г. Автор е на множество научни трудове и книги, сред които поредицата "Поведение и социални роли". Неговите изследвания често се фокусират върху дефицитите при шизофрения и идентификацията на емоции. Заемал е поста главен редактор на "Българско списание по психиатрия", орган на Българската психиатрична асоциация.

Д-р Толев е разпознаваем със своя философски поглед върху човешката природа и еволюция, както и с позициите си по актуални социални въпроси, свързани с психичното здраве.

Създател е на първото "защитено жилище" за хора с психични разстройства през 1988 г. 

"Днес при нашия Създател отлетя душата на д-р Тошко Иванов Толев - визионерът на психиатричната помощ в Стара Загора, прекрасният лекар, завършеният ерудит, обаятелният човек. Лек път към звездите, приятелю. Да почива в мир и светлина неспокойният ти търсещ Дух", написаха негови близки.

