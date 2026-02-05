Оставката на Румен Радев:

За над 50 000 евро: Хванаха контрабандни злато и сребро

05 февруари 2026, 15:37 часа 227 прочитания 0 коментара
За над 50 000 евро: Хванаха контрабандни злато и сребро

Хванаха контрабандни злато и сребро на стойност над 50 000 евро в тежкотоварен камион, управляван от сръбски гражданин, съобщават от Агенция “Митници“. 192 грама златни пръстена и 13 кг сребро (употребявани изделия и гранули) откриха митническите служители на Митнически пункт Капитан Андреево при проверка на товарен автомобил, излизащ от страната. На 03.02.2026 г. на пункта пристига влекач с полуремарке със сръбска регистрация. Водачът – сръбски гражданин, представя документи за превозваната стока – цигари, от Сърбия през България за Турция. След анализ на риска митническите служители селектират камиона за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани зони с необичайни плътности.

Още: Злато и над 200 бона в гащите: Хванаха украинка с нелегална валута

В полиетиленови пакети

Снимка Агенция “Митници“

При последвалата физическа проверка, в единия от шкафовете на полуремаркето и на множество различни места в шофьорската кабина, са открити общо 39 полиетиленови пакета. Пакетите съдържали изделия от жълт и бял метал.

Още: Близо 88 кг контрабандни злато и сребро отиват на търг

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според направената експертиза от вещо лице, в една част от пакетите са установени 128 пръстена от 14-каратово злато с общо тегло 192 грама, а в друга част - 6206 грама употребявани сребърни изделия, проба 925 и 6794 грама сребърни гранули (материали), проба 999. 

Контрабандните 192 грама златни пръстена и 13 кг сребро на обща стойност 50 094,98 евро са иззети.  

По случая е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Още: С 15 кг злато по тялото: Хванаха контрабандист

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Агенция "Митници" митничари задържан контрабандно злато
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес