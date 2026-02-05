Удължителният бюджет изтича на 31 март: Ето какво мислят партиите в НС

Бюджетът на държавата, който изкара хиляди хора на улицата и бе повод за оставката на правителството на Росен Желязков в края на миналата година, отново е на дневен ред в парламента. Политическите сили ще трябва да се занимават отново с финансите на държавата, тъй като така нареченият удължителният закон за бюджета, с който влязохме в еврозоната от 1 януари 2026 г., изтича на 31 март тази година, а предсрочният парламентарен вот ще бъде на 19 април.

В кулоарите на парламента повечето политически сили коментираха намеренията и нагласите за финансите на държавата, като надделява мнението да се приеме удължителен закон.

Засеганяма коментари от страна финансовия министър на ГЕРБ в лицето на Теменужка Петкова.

Удължителен бюджет, но чия трябва да е инициативата?

От "Демократична България", които са част от ПП-ДБ, МЕЧ, АПС говорят за удължителен бюджет. Те обаче се разминават от гледна точка на това чия трябва да е инициативата за това.

От "Демократична България" смятат, че отиващото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет. "Това правителство си отиде именно заради арогантността си и неспособността си да състави адекватен бюджет", добави още Йорданова. Според нея обаче е необходим удължителен бюджет, за да може да се посрещнат изборите спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и да бъдат финансирани публичните услуги.

От парламентарната група на Алианса за права и свободи (АПС) в 51-ото Народно събрание смятат, че инициативата за удължаване на бюджета трябва да дойде от Министерски съвет. ОЩЕ: АПС чака инициатива за удължаване на бюджета от Министерски съвет

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев е на мнение, че слуежбен кабинет трябва да се занимава с финансите на държавата. Според него единственото спасение е удължителен бюджет, но не вярва да се намери мнозинство в рамките на 51-ото Народно събрание за такъв.

Засега само БСП иска редовен бюджет

Изглежда засега само от "БСП - Обединена левица" са на мнение, че трябва да има нов бюджет. Вчера социалистите призоваха недовършеното гласуване на проектобюджета за тази година, което бе замразено, да бъде завършено и страната да има редовен бюджет за тази година. От партията призоваха за надпартиен консенсус.

От партията на Слави Трифонов са против редовен бюджет в предизборна обстановка, заради риска от наддаване, което може да доведе до "капитулиране на държавата". "Бюджет няма да има. Това да е ясно. След като една политическа формация с провален финансов министър крещяха, че бюджетът е лош, той продължи да бъде лош, той падна, след което падна и правителството. Сега същите тези казват, че бюджетът може да е бил лош, но е хубаво да го приемете, защото трябва да постъпим държавнически", каза Станислав Балабанов. Той коментира, че ИТН не са съгласни и с искането на БСП в тази посока, защото няма мнозинство в парламента.

"ДПС - Ново начало" още не са решили

Междувременно депутатът от "ДПС - Ново начало" на Делян Пеевски коментира и въпроса дали трябва да има нов бюджет за 2026 година или трябава да се удължи стария.

"Дали ще има нов бюджт, дали ще има гласуване на бюджета, дали ще внесе удължаване на бюджет, това са все възможности. Това е тема, която трябва да бъде обсъждана във всяка от групите", коментира Михайлова. Тя обаче е категорична, че държавата без бюджет не може да функционира. ОЩЕ: Депутат от "ДПС - Ново начало": Държавата без бюджет не може да функционира