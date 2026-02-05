Уточнение за пенсионната реформа: За разлика от първата, втората пенсия не "изгаря" при смърт

След като социалната комисия в НС прие на първо чтене промените в пенсионния модел, които предвиждат разделянето на втория стълб на три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, експерти побързаха да опровергаят най-честите страхове на хората, свързани с промените.

Настоящата реформа има за основна цел осигурените лица сами да избират инвестиционната стратегия за парите си, което им дава възможност за постигане на по-висока доходност.

Тази промяна е заложена в самата логика на пенсионната ни система и не трябва да се възприема като радикална реформа, заяви бившият социален министър Христина Христова. Според нея това е начин да се разпредели рискът и да се даде възможност на хората с по-дълъг хоризонт до пенсиониране да натрупат повече средства.

Инвестиционните стратегии на подфондовете

Подходът към различните подфондове ще се базира на възрастта и склонността за поемане на инвестиционен риск на работещите.

На по-младите лица (до 50-годишна възраст) ще бъде предложен динамичен подфонд, който е по-рисков, но с потенциал за много по-висока доходност. За хората над 50 години е подходящ балансираният профил, а за тези, на които им остават по-малко от 3 години до пенсия - консервативният, където рискът е сведен до минимум.

Христова напомни, че изборът ще бъде абсолютно доброволен. Ако човек не желае средствата му да се инвестират рисково, той може да избере балансиран фонд. Такъв ще е и вариантът по подразбиране, предаде Нова нюз.

Промените предвиждат също нов начин на формиране на таксите - намалява се таксата върху вноската, но се въвежда такса върху доходността. Според бившия социален министър това е справедливо, тъй като дружествата ще печелят, само ако донесат реална печалба на осигурените лица.

Източник: БГНЕС

Втората пенсия се наследява при смърт

Христова коментира и обществените опасения, че парите на хората могат да "изчезнат". Тя категорично заяви, че активите във втория стълб са гарантирани.

"Единственият риск е доходността да не е много висока, но самите натрупани средства са по лични партиди и са собственост на човека", обясни тя.

Христова подчерта съществената разлика с първия стълб - докато в солидарния фонд парите "изгарят" при смърт на осигурения, във втория стълб те са наследствени и близките на починалия ги получават.

Обвиненията за прекалено ниски втори пенсии

Христина Христова коментира и недоволството на първите пенсионери, родени след 1960 г., чиито суми от частните фондове често са скромни.

По думите й причините са обективни и са в резултат от по-трудните години в миналото. Един от проблемите е високият дял на сивата икономика и работата без договори през 90-те години, както и масовото осигуряване върху минимална работна заплата. Периодите на висока безработица също са фактор.

Експертът посочи, че докато системата е разчетена за 40 години натрупване, сегашните пенсионери са внасяли средства само около 20 години, което не е достатъчно за достигане на пълния капацитет на втория стълб.

Христова препоръча всеки работещ поне веднъж годишно да проверява състоянието на личната си партида в сайта на съответното пенсионно дружество, за да проследява доходността и редовността на вноските си.