Учени разкриха защо в Африка има толкова много големи животни

Африка се гордее с най-голямото живо сухоземно животно - африканския слон, най-голямата птица - щрауса, и най-големия примат - източната горила. Тя е дом и на най-високото сухоземно животно - жирафа, както и на носорога и хипопотама, които тежат доста над един тон. Въпреки че мечки и вълци се срещат в Европа и Северна Америка, те не се срещат като по-големите видове, срещани на африканския континент, съобщава IFLScience.

Отбелязва се, че дори Азия и Австралия, с техните странни торбести животни, не могат да се конкурират с размера и обема на най-големите сухоземни животни в света, които живеят именно в Африка.

Защо в Африка има много големи животни?

Интересното е, че едно от най-големите сухоземни животни, живели някога, ако не и най-голямото, е Patagotitan mayorum, гигантски завропод, живял преди около 100 милиона години в днешна Аржентина. Най-големите птици, живели някога, са били наистина гигантските птици слонове, които са бродили из Мадагаскар, преди да изчезнат преди около 1000 години.

Въпреки че Африка е страдала от масови измирания на мегафауна, те не са били толкова широко разпространени, колкото в други части на света. Когато Homo sapiens се е появил в края на кватернера, той е започнал да унищожава огромен брой мегафауна по целия свят. Африканската мегафауна обаче е еволюирала заедно с ранните човешки предци и това може да е било решаващо.

Проучване, публикувано през 2024 г., установи, че животните в палеотропиците (субсахарска Африка и тропическа Азия) са имали по-ниски нива на изчезване, отколкото мегафауната в други региони. Видовете от други региони, по-тясно свързани с тези палеотропни видове, също са имали по-ниски нива на изчезване.

Установено е обаче, че островните видове, видовете с едро тяло и видовете с плоски стъпала са изчезнали много по-бързо, тъй като ранните хора са се разширили извън Африка. Авторите обясняват:

„Древните измирания в палеотропичния регион (преди късния плейстоцен), причинени от хоминини, може да са филтрирали видове с уязвими комбинации от черти, което е направило палеотропичните видове и техните непалеотропични роднини по-устойчиви на по-късни антропогенни въздействия.“

Отбелязва се, че коеволюцията на хората и африканската мегафауна е играла в тяхна полза, правейки животните по-предпазливи към ранните хора. Те са били по-добре адаптирани да се пазят на разстояние от хората, което им е помогнало да еволюират във видовете, които познаваме днес.

