Войната в Украйна:

Скоро: Премахват стикерите за технически преглед на стъклото на автомобилите

10 октомври 2025, 17:05 часа 257 прочитания 0 коментара
Скоро: Премахват стикерите за технически преглед на стъклото на автомобилите

Стикерите за преминат годишен технически преглед на автомобилите да бъдат заменени от техен електронен аналог, предлага Министерството на транспорта и съобщенията. Ведомството настоява за преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства. "Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги", каза вицепремиерът и ресорен министър Гроздан Караджов.

Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес (10 октомври) за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд (ВАС), който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

Още: Фалшиви екопоказатели и данни за коли: Измама в пункт за годишни технически прегледи

Снимка: Гроздан Караджов, БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Мотиви

В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система, гласят аргументите на вносителя - в лицето на министерството.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

Още: Ето колко милиона коли са минали годишен технически преглед у нас

Цел е да се намали административната тежест за пунктовете за технически прегледи – предлага се да отпадне задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

"Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки", пише в документа.

Обсъждането на промените ще продължи до 9 ноември 2025 г.

Още: При неуспешен ГТП: Предлагат по-дълъг срок за отстраняване на повредите

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
технически преглед Гроздан Караджов стикери Годишен технически преглед ГТП екостикери
Още от Авто
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес