Скоро: Премахват стикерите за технически преглед на стъклото на автомобилите

Стикерите за преминат годишен технически преглед на автомобилите да бъдат заменени от техен електронен аналог, предлага Министерството на транспорта и съобщенията. Ведомството настоява за преминаване изцяло към електронни документи, които да удостоверяват техническата изправност на пътните превозни средства. "Край на стикерите и бюрокрацията. Вече няма нужда да лепим, късаме и пазим хартийки – всичко ще бъде в електронен формат. Това е малка, но важна крачка към модерна и дигитална държава, в която гражданите получават бързи и честни услуги", каза вицепремиерът и ресорен министър Гроздан Караджов.

Промяната е заложена в проект за изменение и допълнение на Наредба № Н-32, публикуван днес (10 октомври) за обществено обсъждане. Измененията идват след окончателното становище на Върховния административен съд (ВАС), който отмени издаването на физически стикери на автомобилите.

Снимка: Гроздан Караджов, БГНЕС

Мотиви

В съответствие с европейската Директива 2014/45, хартиените документи ще бъдат заменени с електронни удостоверения. Това ще улесни трансграничните проверки и ще подобри проследимостта на извършените технически прегледи чрез единна информационна система, гласят аргументите на вносителя - в лицето на министерството.

За да се гарантира сигурността, при прегледите ще продължи да се използва устройство за цифрова идентификация на автомобила – чрез VIN номер, рама и километропоказател.

Цел е да се намали административната тежест за пунктовете за технически прегледи – предлага се да отпадне задължението за разпечатване, сканиране и съхранение на хартиени документи, както и за уведомяване на ИА „Автомобилна администрация“ при липса на стикери.

"Дигитализацията на процеса ще повиши ефективността, ще съкрати времето за обслужване и ще намали риска от технически грешки", пише в документа.

Обсъждането на промените ще продължи до 9 ноември 2025 г.

