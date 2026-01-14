Спорт:

Рязка промяна в температурите. Времето утре - 15 януари 2026 г.

На 15 януари 2026 г. минималните температури ще са между минус 2° и 3°, по-ниски в местата със снежна покривка, в София - около минус 1°. През деня ще е предимно слънчево, но по-късно през деня от североизток облачността ще започне да се увеличава. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от запад-северозапад. След минусовите температури от последните дни се очакват максимални температури между 8° и 13°, по-ниски ще останат в североизточните райони, в София - около 9°, показва прогнозата за времето на НИМХ.

В планините

В планините ще е предимно слънчево. Високите части преди обяд ще бъдат в облачния слой – с мъгла. Ще духа умерен, временно силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около минус 1°.

По Черноморието

Над Северното Черноморие облачността ще се задържи значителна, докато по Южното ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен югозападен вятър, който около обяд ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Снимки: iStock

Евгения Чаушева
