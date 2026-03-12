Ама няма толкова подготвени кадри в МВР. Отива там и не знае какво прави

Думите от заглавието са на бившия МВР министър Валентин Радев, който беше една от "емблемите" на управленията на Бойко Борисов в силовата сфера. Той ги каза в сутрешния блок на БНТ. С гарнитура: "Ама те (кадрите) въобще трудно се набираха", като "отиването там" (на поредния нов директор на ОД на МВР) се превръща в "некомпетентност".

"Кадрите са възлов проблем в МВР и не трябва в никакъв случай да се разместват толкова рязко", каза Радев. И му беше напомнено за политизирането как Младен Маринов (бивш МВР министър и бивш главен секретар на МВР) и Христо Терзийски (бивш МВР министър, бивш главен секретар на МВР и бивш ръководител на "Национална полиция") станаха депутати, а Радев веднага се съгласи: "Разбира се, и ние сме правили грешки".

Валентин Радев: Опозицията говори за ''завладяна държава'', но и тя е арестувала свои опоненти