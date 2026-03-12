Шокови надценки при млякото, сиренето и кашкавала: Член на КЗК с разкрития

В секторния анализ на храните установихме тежки деформации. От една страна българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а от друга – производителите и преработвателите изнемогват и фалират. Това означава, че има сериозен проблем в разпределението на добавената стойност по веригата. Констатирали сме надценки от 60, 70, 80, дори 90%. Това съобщи зам.-председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) Жельо Бойчев в ефира на Нова телевизия.

ОЩЕ: КЗК проверява за картел при доставката на храна в болниците

Той даде пример, че продукт, който струва 10 лв. на доставна цена, се продава за 17, 18 или дори 19 лв. По думите му освен търговската надценка проблем са и допълнителните условия, които големите вериги поставят на доставчиците.

"С елементарен документ за произход се лъжат българските граждани, че купуват българска продукция", обясни той.

От КЗК вече са започнали нови анализи и събират данни за договорите между производители и търговски вериги. "Изискали сме информация от големите вериги за начина им на ценообразуване, за цените на доставките и договорните им отношения с производителите. Именно така се стига до доказателства за подобни практики", каза Бойчев.

Цени на горивата

"Изискали сме от НАП информация за динамиката на цените на дизела и бензина на дребно. Поискали сме и информация от митниците", съобщи той по повод войната в Иран и ръста на цените на петрола. И припомни, че вече две държави - Хърватия и Унгария, са сложили таван на цените, но по думите му тава е крайна мярка. Била приложима при определени условия.

По думите му към момента няма категорични данни за спекулативни практики при горивата, но институцията продължава да събира информация от различни държавни органи, за да изгради пълна картина на пазара.