България и Гърция вдигат изтребителите си: МО каза подготвяме ли се за война

Във въздушното пространство на Република България ще бъдат проведени съвместни тренировъчни българо-гръцки полети на Военновъздушните сили (ВВС) на двете страни. Това съобщиха от Министерство на отбраната.

Преминаването през и пребиваването на територията на Република България на два самолета F-16 от гръцките ВВС с екипажи и щатно въоръжение и при нужда е разрешено със заповед на министъра на отбраната Атанас Запрянов от 12 март 2026 г.

В България ще дойдат и до 50 военнослужещи за обслужване на самолетите.

Още: Румъния разреши на САЩ да ползват нейна база за удари срещу Иран

Обяснението на МО

Заповедта е издадена в изпълнение на законовите разпоредби, съобразно които министърът на отбраната е уведомил и съответните компетентни държавни органи.

Министерство на отбраната аргументира съвместните полети на българските и гръцките ВВС с постигане на цели за усилването на системата за контрол и охрана на въздушното пространство.

От МО изрично подчертават, че "полетите не са свързани с провеждането на военни операции или подготвителни действия за такива".

Още: Румъния под страх, че е в същото положение като България: Дойдат ли US самолети, влизаме във войната!

Гръцкият военен министър у нас

В същото време от военното ведомство съобщиха, че министърът на националната отбрана на Гърция Николаос Дендиас ще посети България днес по покана на министъра на отбраната Атанас Запрянов.

Министрите и водените от тях делегации ще проведат двустранна среща, на която ще бъдат обсъдени актуални въпроси в сферата на сигурността и отбраната.

Източник: БГНЕС

Поискахме от Гърция да пази въздушното ни пространство

Още: Първият договор е изпълнен: България вече има 8 изтребителя F-16 (СНИМКИ)

Преди дни стана ясно, че министър Запрянов е провел телефонен разговор с колегита си Дендиас, по време на който е била обсъдена ситуацията в Близкия изток и рисковете за региона от ескалацията на военния конфликт.

Тогава двамата министри изразиха дълбока загриженост от развитието на военните действия и подчертаха, че е необходимо незабавно да се подкрепят усилията за постигане на мир.

Обсъдено беше и обявеното от НАТО повишаване на готовността на противовъздушната отбрана на Югоизточния фланг. В този контекст министър Запрянов поиска подкрепа от гръцка страна и получи уверение, че Гърция ще окаже помощ за противоракетната защита на България със средства за противовъздушна отбрана и военен персонал.

Според договорката в зона в Северна Гърция ще бъде разположена гръцка система за противовъздушна отбрана "Пейтриът", която ще осигурява противоракетна защита на голяма част от територията на България. Допълнително два самолета F-16 ще подсилват защитата на въздушното пространство на България. Двама гръцки офицери от Военновъздушните сили ще бъдат командировани в София за координация с българското военно командване.