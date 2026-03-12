Мистерията с ледниковата епоха преди 700 млн. години е разгадана

Хипотезата за „Снежната Земя“, която твърди, че океаните са замръзнали чак до екватора преди около 700 милиона години, отдавна е една от най-големите загадки на науката. Сега изследователите предполагат, че неочакван фактор – обикновената сол, може да е предизвикал най-екстремното климатично събитие в историята на нашата планета. Изданието IFLScience пише за това.

Солни кристали вместо лед - причината за ледниковата епоха

Учени от Арктическия университет на Норвегия са открили интересен механизъм - когато температурите паднат под нулата, солта започва да се утаява от морския лед, образувайки кристали. Оказва се, че тези солни отлагания отразяват слънчевата светлина дори по-добре от самия сняг или лед.

По този начин те са предотвратили абсорбирането на топлина от планетата, което е довело до катастрофално глобално застудяване. Въпреки че солената вода замръзва лошо и солта обикновено се отделя по време на образуването на лед, по време на екстремни студове част от солта все пак се улавя от леда. Изследователите смятат, че в тропиците, където ледът се е превръщал в газ по-бързо, отколкото се е натрупвал, именно соленият слой е поел ролята на основен отражател на слънчевата светлина.

Прочетете също: Опитът за пробиване на тунел в ядрото на ледника " Страшния съд" завърши с провал: Какво откриха учените

Решаване на климатичния парадокс

Преди това климатолозите не можеха да обяснят как цикълът на разширяване на леда може да продължи хилядолетия, когато ледът бързо изчезваше в екваториалните зони. Освен това, предишни опити за моделиране на климата на „Снежната Земя“ изискваха невероятно ниски нива на въглероден диоксид в атмосферата.

Добавянето на сол към климатичните модели обаче ни позволи да обясним това явление с по-реалистични стойности на CO2. Тази хипотеза работи и защото различните соли се утаяват при различни условия.

„Някои соли се утаяват от лед при температури от -8°C, докато други изискват -36°C“, отбелязва публикацията.

Прочетете също: Ледникът "Страшния съд" заплашва градовете: Какво е решението на учените

Тази температурна разлика създава перфектен цикъл: първо, охлаждането освобождава някои соли, които отразяват светлината и допълнително понижават температурата, което води до появата на нови кристали.

Учените допълват, че Стъртианското заледяване е самоподсилваща се климатична катастрофа. Преди около 717 милиона години Земята се е превърнала в ледена пустиня , където океаните са били изолирани от слънчева светлина. Ново проучване е установило, че температурата на океаните по това време е достигнала рекордните -15°C.

Прочетете също: Почти 2000 метра: Кой е най-големият ледник в света?