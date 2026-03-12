Пеевски измисли нов начин да притисне служебното правителство

Санкционираният от САЩ и Великобритания български депутат и лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски обеща партията му да внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. "С мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората", пише в прессъобщение на партията на Пеевски.

Защо?

Основанието, което сочи формацията на Пеевски, е, че "столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет".

Кои са тези имоти, къде точно са, каква е данъчната им оценка, какво точно ще предлагат Васил Терзиев и общински съветници в София от ПП-ДБ - такива подробности Пеевски и партията му не дават, за да може да бъде направена преценка колко верни са думите му. За сметка на това има куп дитирамби - преди тях си припомнете каква е законодателната реалност и кой я натвори - ОЩЕ: Ветото на Радев отиде в коша: Спорният закон за държавните имоти остава

"Кметът Терзиев, който постави абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление се огледа в имотите на софиянци! Това е моделът "ПП-Петрохан"! От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктура, недостиг детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми".

Пеевски и съратниците му настояват, че служебното правителство има задължение само да осигури провеждане на честни избори, но вместо това "от назначаването си до днес - за две седмици кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури". Последното изречение и изразите за "поголовна чистка" и "уволнения" подсказват какво много притеснява Пеевски.

