Лайфстайл:

Пеевски измисли нов начин да притисне служебното правителство

12 март 2026, 8:44 часа 185 прочитания 0 коментара
Пеевски измисли нов начин да притисне служебното правителство

Санкционираният от САЩ и Великобритания български депутат и лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски обеща партията му да внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство. "С мораториума ще се обуздаят апетитите за плячкосването на ценен държавен ресурс и да бъдат защитени интересите на хората", пише в прессъобщение на партията на Пеевски.

Защо?

Основанието, което сочи формацията на Пеевски, е, че "столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет".

Кои са тези имоти, къде точно са, каква е данъчната им оценка, какво точно ще предлагат Васил Терзиев и общински съветници в София от ПП-ДБ - такива подробности Пеевски и партията му не дават, за да може да бъде направена преценка колко верни са думите му. За сметка на това има куп дитирамби - преди тях си припомнете каква е законодателната реалност и кой я натвори - ОЩЕ: Ветото на Радев отиде в коша: Спорният закон за държавните имоти остава

"Кметът Терзиев, който постави абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление се огледа в имотите на софиянци! Това е моделът "ПП-Петрохан"! От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктура, недостиг детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми".

Пеевски и съратниците му настояват, че служебното правителство има задължение само да осигури провеждане на честни избори, но вместо това "от назначаването си до днес - за две седмици кабинетът "Йотова-Сорос-Петрохан" действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури". Последното изречение и изразите за "поголовна чистка" и "уволнения" подсказват какво много притеснява Пеевски.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Пеевски се втурна да налага мораториум на цената на тока, съдът какво ще каже?

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Държавни имоти Делян Пеевски мораториум Васил Терзиев ДПС ново начало
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес