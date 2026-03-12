Как изтичат луди пари и всички ги плащаме: Пример от Иван Христанов

Не демонизираме никого, но трябва да постигнем едно секторно споразумение за по-нормални цени на горивата, отколкото има в момента. За това настоя служебният министър на земеделието Иван Христанов пред bTV. Той коментира и цената на млечните продукти, като запита дали млякото е мляко, дали сиренето и сирене и дали кашкавалът е истински кашвал. Като видиш етикетите и свят да ти се завие, посочи Христанов. Същевременно земеделският министър обяви, че ще има кадрови промени в земеделското министерство и подопечните му структури, но не разкри какви точно ще са и къде, защото не било редно по телевизора да се прави, преди хората да са разбрали - Още: Иван Христанов: Много мръсна кална война се води срещу мен

Пример срещу какво се бори

Конкретно Христанов обърна внимание на темата с екарисажа -екологичното обезвреждане чрез високотемпературна преработка (изгаряне) на животински трупове, конфискувани месни продукти и други биологични отпадъци. Христанов извади сравнително проучване колко струва това сега на българската държава и колко струва в други държави в ЕС. По думите му, в България плащаме по около 830 евро на тон. Обаче, отново по думите му, в Хърватия цената била 120 евро на тон, в Унгария - 220 евро, в Румъния - 303 евро, в Белгия - 305 евро.

Нормалното в Европа е около 300-350 евро най-много - тогава къде отиват останалите 400-500 евро, които ние плащаме: този въпрос постави служебният земеделски министър - ОЩЕ:

Отрицателна селекция, еднолична власт, заплаха за националната сигурност

Снимка: БГНЕС

Според него отрицателната селекция в Министерство на земеделието е била доста дълго време и достатъчно дълбока. "Затова едни хора пищят по телевизиите и в Народното събрание. Медиите вчера излязоха с едни бомбастични заглавия, че компрометирам държавната сигурност, а това е абсолютно невярно. Това цели да разруши моята репутация за така нареченото обезвеждане на животински отпадъци. Еднолична власт не мога да упражнявам", добави Христанов.

Той смята, че Ангел Мавров като нов директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се е доказал като специалист на лабораторията за пестициди на "Капитан Андреево" и Христанов му има доверие.

Иван Христанов заяви още, че няма да се откаже да се бори прокуратурата да си свърши работата. И определи като "тотална голяма щета" отправените обвинения срещу него заради това, че не изпълнява работата си.

