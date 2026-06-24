С 3,2 милиарда евро заем: Кабинетът ускори финансирането от инструмента SAFE

Министерският съвет прие решение за одобряване на два проекта по линия на инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE) чрез укрепване на европейската отбранителна промишленост“ - Споразумение за заем между Европейския съюз и Република България в размер на 3 261 700 000 евро и Оперативни договорености между Европейската комисия и Република България. Заемът ще бъде при благоприятни лихвени условия, с до 10-годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години.

Решението на правителството дава възможност за подписване на споразуменията с Европейската комисия при условията на последваща ратификация от Народното събрание и стартиране на изпълнението на девет ключови проекта, включени в Националния план за развитието на Въоръжените сили, подлежащи на финансиране по линия на SAFE. Проектите са част от „Програмата за инвестиции в отбраната до 2032 г.“ Това ще спомогне за изграждането и развитието на отбранителните способности, необходими, за да се гарантира националната и съюзната сигурност в контекста на участието на страната ни в системата за колективна отбрана на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС. Още: Участваме активно в ЕС и НАТО: България ще използва 3,2 млрд. евро инвестиции по механизма SAFE

Средствата, необходими за реализацията на проектите по инструмента SAFE, се предвиждат по бюджета на Министерството на отбраната в рамките на разходите за отбрана за съответната година.

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