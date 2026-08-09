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Как да помогнем да бъдат убивани повече руски войници? Вучич зяпна при журналистически въпрос (ВИДЕО)

09 август 2026, 9:47 часа 1803 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Как да помогнем да бъдат убивани повече руски войници? Вучич зяпна при журналистически въпрос (ВИДЕО)

"Можете ли да кажете на нас, европейците, какво можем конкретно да направим, за да ви помогнем да убивате повече руснаци, повече руски войници, разбира се? Говорихте ли по каквито и да е теми за сътрудничество в отбраната и съвместно производство на дронове?" С тези въпроси се сблъска и сръбският президент Александър Вучич на пресконференцията след срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски. Задаващият въпроса е кореспондент на "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг" - но той беше отправен към Володимир Зеленски.

Самият Вучич реагира доста учудено на въпроса за руските войници, а Зеленски не отговори пряко какво още трябва на Украйна – той каза, че Украйна има нужда от повече подкрепа от Европа, без да влиза в подробности специално докато отговаряше на този въпрос, както и добави, че украинците са много благодарни за европейската помощ и подкрепа. Иначе Вучич изрично каза, че засега в Сърбия ще бъде открит нов завод за производство на дронове в партньорство с Израел, не с Украйна – ОЩЕ: Удар за Путин: Зеленски получи подкрепа от Вучич за Крим, даде му такава за Косово (ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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