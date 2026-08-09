Не е засечен, а преминал през две държави от НАТО: Експерт за дрона при Кардам

"Да премине дрон през две натовски държави без да бъде засечен е повод за притеснение и анализ, но това не е нещо необичайно", каза в сутрешния блок на БНТ Петър Чолаков, съпредседател на Сдружението "Българска отбранителна индустрия" след като дрон нахлу в българското въздушно пространство. Той обаче поясни, че вероятно в случая става въпрос за дронове, които могат да летят сравнително ниско, което ги прави трудни за откриване от стандартните радарни системи.

"Техният радарен отпечатък е малък, а големите радарни системи са проектирани за по-големи летателни апарати", заяви още Чолаков. ОЩЕ: Дрон-примамка "Майя", широко използван от украинските сили, е падналият дрон у нас

Най-логичният сценарий?

Според него най-логично е да има отклонение от първоначално зададения маршрут.

"При тези бойни действия има много интензивна среда за радиоелектронна борба срещу дроновете. Много често се получава заглушаване на безпилотните системи", добави още Чолаков.

Той не може да каже какъв тип е този дрон, но според него винаги безпилотните летателни апарати са предпоставка за опасност. "Едва ли трябва да тръгваме в посока, че това е нападение, което е имало определен фокус. Пак оставам на мнението, че основно става въпрос за отклонен дрон, който е загубил навигация или е имал техническа неизправност", добави още експертът. ОЩЕ: Украйна с официално обяснение за дрона при Кардам