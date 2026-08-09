Мъск: Хитлер е бил ляв социалист

Илон Мъск, най-богатият човек в света и ръководител на SpaceX, заяви в социалната си мрежа X, че Адолф Хитлер е бил „ляв социалист“, пише хърватската медия "Индекс". Мъск отговаряше на публикация от друг потребител в X, който твърди, че Хитлер се е застъпвал за колективизъм, силна държава и политика на идентичността. Това обаче не е първата подобна изява на Мъск - по време на разговор с лидера на германската партия „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел в началото на 2025 г. той се съгласи с твърдението ѝ, че Хитлер е комунист, което предизвика редица реакции.

През последните години Мъск все по-често публично критикува Демократическата партия на САЩ, левите политически групи и техните политики, и открито подкрепя определени десни и крайнодесни политически опции в САЩ и Европа.

Hitler was a left-wing socialist https://t.co/fmyD3fMGkD — Elon Musk (@elonmusk) August 8, 2026

Хитлер и нацизмът

Твърдението, че Хитлер и нацизмът принадлежат на политическата левица, противоречи на преобладаващото историческо тълкуване на нацизма като крайнодясна, фашистка и ултранационалистическа идеология. Най-известната в света енциклопедия „Британика“ посочва, че социалистическата реторика на Националсоциалистическата германска работническа партия е служила главно за привличане на работническата класа, докато Хитлер премахва социалистическото крило на собствената си партия, след като идва на власт, пише още "Индекс". ОЩЕ: "Спираме Путин да върне СССР и да ви застраши": Зеленски пред отрекла се от руската пропаганда инфлуенсърка от САЩ. Мъск говори в подкрепа на Кремъл (ОБЗОР - ВИДЕО)