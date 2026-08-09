Демократите вече готвят стратегия срещу Тръмп ако "превземат" Конгреса. Пак скандал в Гренландия

Демократите в Камарата на представителите подготвят широкомащабни разследвания срещу администрацията на сегашния американски презицент Доналд Тръмп, бизнес връзките, донорите и правителствените изпълнители. Това ще стане, ако те си върнат контрола над Камарата на представителите след изборите през ноември. Тази вероятност изглежда доста висока предвид войната с Иран, която Тръмп подпали и която оскъпи живота в САЩ (и не само), а това доста влияе на настроението на гласоподавателите - ОЩЕ: Разследване дали Тръмп и антуража му печелят милиарди заради войната в Иран с измама: Любимият вестник на президента на САЩ го поиска

Вместо да се стремят към незабавен импийчмънт, демократите планират да използват друга тактика - призовки, изслушвания и искания за документи, за да съберат доказателства. След като това стане, може и да се стигне до опит за импийчмънт срещу Тръмп.

Междувременно Гренландия остро предупреди базираната в САЩ Greenland Energy, след като свързаната с Тръмп петролна компания докара сондажно оборудване на гренландския бряг без одобрение. Компанията се надява да сондира за петрол в Jameson Land, твърдейки, че районът може да съдържа суров петрол на стойност 1 трилион долара.

Greenland Energy все още се нуждае от разрешение от Гренландия, а предложеният район за сондиране може да се припокрива със защитени влажни зони. Правителството на Гренландия заявява, че заявлението все още е в процес на разглеждане, уточнява The Guardian.

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