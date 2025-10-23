Войната в Украйна:

23 октомври 2025
Само в изпреварващата лента по АМ “Тракия“: Кога и къде

Утре - 24 октомври, между 8 ч. и 18 ч. ще се ремонтира асфалтовата настилка в платното за София при 63-ти км на АМ “Тракия“. При изпълнение на дейностите в отсечката в област Пазарджик ще бъде ограничено движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

Агенция “Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но работата по отсечката е необходима, за да се гарантира безопасността на движение. Апелът към водачите е да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Спасиана Кирилова
