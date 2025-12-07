Седмична прогноза за времето за 8-14 декември 2025 г.

В началото на новата седмица в западната половина от страната вятърът ще е слаб, предимно от северозапад, в петък временно от югоизток, в нощните часове и ще стихва; в източната половина ще е по-често слаб до умерен, от северната четвърт. Сутрин ще е по-студено, дневните температури слабо ще се повишат. На места в низините и котловините сутрин ще има мъгла или ниска облачност, а на отделни места, главно по поречието на Дунав, ще се задържат по-дълго, прогнозата за времето на НИМХ.

Средата на седмицата

Около и след обяд ще преобладава слънчево време с разкъсана висока облачност, към сряда - и средна. Минималните температури ще са около нулата, максималните ще са най-високи в средата на седмицата - предимно между 9° и 14°, но в районите с по-трайна мъгла ще остават по-ниски, 5°-8°. В събота ще е почти тихо и ще има условия за по-масови и по-трайни мъгли. В неделя сутринта също на много места ще се образуват мъгли, но през деня, с появата на слаб западен вятър, ще се разсеят.

Източник: Meteo.bg

Карта: НИМХ

