Ще се събуди ли от "кома" Законът за меценатството: Иво Милев в Студио Actualno (ВИДЕО)

14 ноември 2025, 21:00 часа 424 прочитания 0 коментара

Необходимо ли е изменение и допълнение на Закона за меценатство в България? Къде са най-големите пробойни и как изобщо функционира той на територията на страната? Теми, които присъстват в общественото пространство от години, но сякаш никога не се стига до съществена промяна. На тези и други въпроси потърсихме отговор от юриста, писател и продуцент Иво Милев

Законът за меценатство урежда обществените отношения, свързани с безвъзмездно предоставяне на помощ от физически и юридически лица, наричани "меценати", за създаване, съхранение и популяризиране на произведения на културата. Но както цялостното ни отношение към тези обществено значими ценности, така и този закон е останал в гардероба на историята. 

"Когато се приема един закон, особено от такава сфера, за неговото приложение трябват усилия от органа, който го администрира, в случая Министерството на културата. Усилия за популяризиране както на самия закон, така и на неговите каузи и така нататък. Но това не се е случило през тези 20 години, в които той съществува. Затова и хората не са запознати с него", обясни Иво Милев в предаването "Студио Actualno". 

Според Милев законът е неефективен и не създава възможност за приложение на добри механизми и това е причината дори запознатите с него лица да не го използват. 

На 13 ноември водещи организации и експерти в областта на културата се включиха в специализирана експертна дискусия, посветена на необходимостта от осъвременяване на Закона за меценатството. Инициативата е на фондация „Лъчезар Цоцорков“ в партньорство с Български дарителски форум, Български център за нестопанско право, BESCO и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В основата на разговора бяха проблемните сфери на правния акт като тежкия регистрационен режим, излишната бюрократичност и липсата на реални стимули за подкрепа на културата от страна на бизнеса и гражданите.

Целта на организациите и експертите е да направят Закона работещ чрез преформатиране, премахване на излишната регистрация, насърчаване на партньорството между държавата и частния сектор, и включване на меценатството като признат елемент на корпоративната социална отговорност. 

Повече по темата - вижте в интервюто. 

Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
Интервю меценатство Иво Милев Закон за меценатството
