Симеон Матев: Трагедията в „Елените“ е резултат от интензивни валежи и човешка небрежност

„За една такава трагедия никога няма само една причина. Основната е дъждът, но има и човешки фактор“. Това обяви климатологът Симеон Матев в предаването „Лице в лице“ по bTV във връзка с наводнението в „Елените“ на 3 октомври, което взе четири жертви. По думите му валежите, които причиниха бедствието в „Елените“, са били необичайно интензивни – само за един-два часа са паднали повече от две до три месечни норми дъжд, което се равнява на около 100–200 литра на квадратен метър. „Тази вода няма къде да се оттече и естествено търси най-лесния път – дерето. Проблемите започват, когато в този естествен път на водата има нещо, което ѝ пречи“, обясни Матев.

Климатологът подчерта, че освен екстремните метеорологични условия, роля за трагедията имат и човешките действия – застрояване на речни корита и изхвърляне на отпадъци там, както и липсата на контрол. „Ние също сме част от тази държава и сме позволили тези безобразия да се случват“, каза той.

Матев направи сравнение с подобни бедствия в други европейски държави, като Испания и Чехия, където също се наблюдават интензивни валежи и човешка намеса в природните процеси. „В Испания, например, само за няколко часа паднаха над 600 литра на квадратен метър – една годишна норма. Там също имаше полемика, че масовото строителство преди десетилетия и промени в коритата на реките са допринесли за трагедиите“, посочи той.

Според климатолога още един сериозен фактор е сечта на горите. „Когато държавата разрешава сеч, тези терени впоследствие се превръщат в проводник за по-бързо оттичане на водата и по-рязко покачване на нивата на реките“, обясни Матев. Той призова за по-строг контрол върху строителството и опазването на природните зони, за да се предотвратят бъдещи бедствия.

Елин Димитров
