Ако "Топлофикация София" не компенсира своите потребители, които стоят без парно и топла вода, Комисията за защита на потребителите ще заведе колективни искове.

За това предупреди Мая Манолова, председател на КЗП, която се възмути и от практиката "Топлофикация" да посяга на имотите на свои клиенти, които не са платили такса сградна инсталация.

"Очевидно това ръководство на "Топлофикация София" не може да се справи и аз няма как да съм съгласна с изявлението на кмета Терзиев, че проблемът е само комуникационен. Важно е хората да знаят кога ще имат ток, парно и топла вода. Призовах за ясен график - ако има планови ремонти, кога започват и свършват, ако има аварии - какъв е срокът за отстраняването им. За съжаление това не се случи", коментира Манолова.

Още: Без парно и топла вода: Десетки столични райони готвят блокада на "Орлов мост"

Според нея по-големият проблем е, че в София има сгради и цели квартали, които нямат топла вода от август.

"На първо място ще призова освен ръководството на "Топлофикация", и ръководството на Столична община да отидат на протеста на хората, които са без парно", добави тя.

"Призовавам и големия отсъстващ - КЕВР, които дават лиценза на "Топлофикация София", не просто да направят проверка изпълнява ли си "Топлофикация София" лицензионните ангажименти към потребителите, но да отидат на място и ако трябва да се намесят по подходящ начин с управлението на "Топлофикация София", тъй като директорът на съответната дирекция в КЕВР доскоро беше част от ръководството на "Топлофикация". Тези хора няма как да не виждат и да не знаят какво се случва там", категорична беше Манолова.

Колективни искове на хоризонта

Още: Предупреждение: "Топлофикация" постепенно фалира, но в един момент ще го усетим внезапно

Тя коментира и това което може да направи КЗП. "Предупредили сме ръководството на "Топлофикация София" да начисли неустойки на всички потребители, които са останали без парно като компенсации и тези неустойки са в размер на цената на топлинната енергия, която хората е трябвало да получат, ако са имали парно, за всеки конкретен ден. Ще настояваме и проверим дали тези неустойки са отразени във фактурите за месец ноември. А ако това не се случи, сме в готовност да заведем колективен иск на всички столичани, които са оставени без парно и на студено", обяви тя.

Тя призова общинските съветници от СОС и да не си помислят да вземат дългосрочни решения за бъдещето на "Топлофикация".

"И през ум да не им минава да дават на концесия и да започват такава процедура. Те просто нямат моралното право. Освен, че спаха 4 години докато им течеше мандата, в последните месеци от своя мандат нямат право да вземат такива генерални решения", смята тя.

Източник: БГНЕС

Продават се имоти на хора без парно

Още: 2 дни 119 СУ не работи, защото е без парно: "Топлофикация" удължи аварията с още 3 дни

"Хората, които ползват парно, нямат друга алтернатива. И да искат, и да не искат да се откажат от "Топлофикация", трябва да плащат сградна инсталация. Вече има случаи в моята приемна, в които "Топлофикация София" продава имоти на граждани за неплатени сметки", заяви Манолова.

Тя уточни, че става въпрос за хора, които са се отказали от парното, но не са плащали сградна инсталация. "На такава жена от Люлин сметката й при съдия-изпълнител от 2016 - 2018 г. е 164 лв. Друг човек, на който са продали имота, дължи сметка на "Топлофикация" от 2006 - 2008 г. Освен всичко друго, това са суми, погасени по давност. Но това безобразие, което си позволяват монополистите - да ползват услуги на колекторски фирми, на ЧСИ, да насочват изпълнението към имоти, това наистина е безобразие", добави тя.

Манолова заяви, че засега тези случаи с "Топлофикация" са единични, но ако утре дойде концесионер, тези задължения от над милиард евро той ще си ги събере от гражданите на столицата.

"Хората ще си губят имотите и ще плащат огромни сметки. И тогава ще има протести, които сегашните ще им се видят като детска игра на столичните общински съветници, ако вземат такова решение", заяви Манолова.

Тя засегна и проблема със задължителната смяна на уредите са отчитане като подчерта, че ако абонатите не ги подменят с такива с дистанционно отчитане, от януари ще плащат максимално потребление на парно и топла вода.

"И вие нали разбирате - вие нямате парно в най-студените дни и накрая ви начисляват от 1 януари на максимална мощност услуга, която не са ви предоставили", обясни Манолова.

Тя поиска отлагане на този срок, който по думите ѝ ще натовари потребителите със средно 300 евро.

"Това е схема. Това са паразитни структури, създадени в българското законодателство, за да прибират едни суми от столичани. Те са легитимни, но лобизмът върви през законодателството"