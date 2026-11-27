Евродепутатът от "Възраждане" Петър Волгин е окончателно осъден за публично изказване в подкрепа на Народния съд. Върховният касационен съд (ВКС) приема, че думите му са противоправни и нарушават правата на хората, пострадали от комунистическия режим.

Делото е заведено от Ценка Горанова, която е била на 102 години при подаването на иска. След смъртта ѝ съдебният процес е продължен от нейния син Емил Георгиев Иванов.

Какво написа Волгин

Повод за съдебния спор става публикация на Волгин във Facebook от 1 февруари 2023 г. - Деня на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим. В нея евродепутатът коментира:

"Достатъчно е да погледнеш само десетина минути някой нахален и неумен богаташ като Хампарцумян, за да разбереш защо е трябвало да има Народен съд". Още: Призив за Народен съд: Волгин засега печели делото, стигна дори по-далеч с думите си

Съпругът на Ценка Горанова е отведен от дейци на Отечествения фронт през есента на 1944 г. и повече никога не се завръща. През 1946 г. Ломският областен съд го обявява за безследно изчезнал, като посочва 6 септември 1944 г. за дата на предполагаемата му смърт.

Първите две съдебни инстанции отхвърлят иска за обезщетение. Апелативният съд приема, че има нарушение, но смята, че не са представени доказателства Горанова или неин близък да са били осъдени от Народния съд.

ВКС отхвърли аргументите на предходната инстанция

Върховните съдии не приемат този подход. Според тях апелативният съд не е отчел обстоятелството, че жената и семейството ѝ са пострадали от комунистическия режим, част от който е и дейността на т.нар. Народен съд.

В решението си ВКС подчертава, че свободата на изразяване по въпроси от обществен интерес се ползва с висока степен на защита, но тя не е безгранична. Публичните изказвания не бива да накърняват достойнството и правата на отделни хора или социални групи.

Съдиите обръщат внимание и на обществения статус на автора. Според тях журналистите, предвид популярността си и влиянието на публичните си позиции, трябва да спазват по-високи стандарти на премереност и обективност. Още: След закана за нов Народен съд: ПП-ДБ дадоха Костадинов на главния прокурор

ВКС приема, че изказването на Волгин нарушава баланса между свободата на изразяване и правото на личен живот на хората, пострадали от комунистическия режим. Поради това то не може да се ползва с по-силната защита, която обичайно се предоставя на мнения по въпроси от обществен интерес.

Съдът присъжда на ищцата обезщетение от 1000 лева (511,29 евро), заедно със законната лихва, считано от 1 февруари 2023 г. Волгин трябва да плати и 60,87 евро съдебни разноски.

Срещу евродепутата е заведен и втори граждански иск от 41 души - близки и наследници на пострадали от комунистическия режим. Това дело все още не е приключило.