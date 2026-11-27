Възхита предизвика реакцията на привърженик на "Левски" да защити жена с тялото си по време на щурма и агресията на привържениците на "Олимпик Марсилия" по трибуните на мача с българския гранд.

Социалните мрежи обикалят кадри, на които се вижда как мъже пазят момичето, но въпросният мъж е с гръб към нападателите и поема всички удари.

"Министерство на външните работи, предложете мъжа от втората снимка за държавен орден. Застана пред жената и детето, за да ги защити от настъпващите орди! Удряха го с палки, колани, пръти, но не помръдна - самоотвержен и достоен акт без аналог в последно време!", призова Александър Милчев, доброволец към фондация "Ела и ти".

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Той отправи призив и към ПФК ЛЕВСКИ. "Свържете се с него и другите пострадали и предложете поне да поемете медицинските разходи! Направете нещо адекватно във връзка със събитията от вчера", написа Милчев.

"Искам да благодаря на момчето, което закрива с тялото си момичето и понася всички удари, независимо че е ранен, кърви и устоява, докато не го свалят с удари на земята. Бих искала да знам кой е, как се казва и всички да знаем как се казва и кой е. Благодаря. Той е пример за всички момчета и млади мъже, които ходят на мачове и са част от футболни агитки. Прекрасен достоен и храбър млад мъж", написа от своя страна и народният представител от "Да, България" Елисавета Белобрадова.

По думите ѝ за всички деяния и актове за насилие всички отговорни трябва да бъдат намерени и българскара държава да направи всичко необходимо, за да защити гражданите си.

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