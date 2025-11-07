Следващата седмица: Промени в движението по АМ “Хемус“

През следващата седмица - от 10 ноември до 14 ноември, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ “Хемус“, в посока Варна, ще се полага маркировка и поетапно ще се променя организацията на движение. Временно ще се ограничава преминаването в активната лента, а трафикът ще е в свободните пътни ленти.

В същия период ще се обновява и маркировката в участък от първокласния път I-8 София - Пазарджик от 89-и до 147-и км, както и в отсечка от път II-82 София - Самоков между 62-ри и 80-и км. При изпълнението на дейностите превозните средства няма да се ограничават, но е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

