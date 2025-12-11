Лайфстайл:

Слънчев или дъждовен петък? Времето утре - 12 декември 2025 г.

През нощта срещу петък, 12 декември 2025 г. вятърът от северозапад за кратко ще се усили до умерен. Ще има временни увеличения на облачността, на отделни места е възможно съвсем слабо и за кратко да превали. През деня ще има разкъсана облачност, по-значителна над Северна България, вероятността за валеж е малка. Вятърът ще отслабне, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 8-14 декември 2025 г.

Температурите

Минималните температури ще са между минус 1 (Русе, Велико Търново и Перник) и 5 градуса. Максималните между 11 и 14 градуса (Търговище). За София се очакват температури в рамките на минус 1 и 9 градуса. Не се очакват опасни явления.

Почивните дни

През почивните дни температурите ще се понижат с 2-3 градуса. В часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Около и след обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва и намалява, на места до слънчево. В събота ще е почти тихо или със съвсем слаб вятър. В неделя по-късно през деня вятърът от северозапад отново ще се усили и ще нахлува още една порция студен въздух.

Да очакваме ли сняг за Коледа? Месечна прогноза за времето за декември 2025 г.

