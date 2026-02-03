Един град събира големия студ. Времето утре - 4 февруари 2026 г.

4 февруари 2026 г., сряда, няма да ни зарадва със слънчево време. В по-голямата част от страната ще бъде предимно облачно, очаква се южен вятър. На места в низините и котловините ще се задържи мъгливо, там и дневните температури ще остават отрицателни. През деня вероятността за валежи е малка, едва вечерта от югозапад ще завали дъжд, показва прогнозата за времето на НИМХ.

Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г.

Температурите

На много места в България сутрешните температури ще са отрицателни. Най-студено ще бъде в Монтана, където се очаква минимална температура от минус 11 градуса. В Плевен се очакват минус 8 градуса. Минус 7 градуса сутринта ще бъде в Русе, Търговище и Велико Търново. За София се очаква минимална температура от минус 2 градуса и максимална - плюс 6 градуса.

Следващите дни

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са на места в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места и в процес на спиране. В събота ще е почти без валежи, ще има и по-значителни разкъсвания и намаления на облачността. Ще бъде топло за първата половина от февруари с минимални температури между 3° и 8° и максимални - между 10° и 15°.

Снимки: iStock