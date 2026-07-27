Вятър, наводнения и градушки с диаметър до 3 см: Прогноза, че силни бури ни удрят до часове

Градушки с диаметър между 1 и 3 см, силни и временно бурни пориви на вятъра, интензивни краткотрайни валежи, които могат да доведат до локални наводнения. Такова време се очаква на места у нас, като за тези райони е определено Ниво 2 за опасни гръмотевични бури.

Не е изключено формирането и на изолирани суперклетъчни бури, които, макар и с по-слаб интензитет в сравнение с класическите суперклетки, могат да бъдат съпроводени с градушки, силен вятър и интензивни валежи, пише Meteo Balkans.

Според актуалните симулации а SPM модела съществуват благоприятни условия за формиране на добре организирана линия от гръмотевични бури (QLCS или шквалова линия), която може да премине през части от Западна и Северозападна България.

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Повишена опасност от бури

В случай, че този сценарий се реализира, най-сериозната опасност ще бъдат силните пориви на вятъра, породени от мощните низходящи въздушни течения (downburst) и преминаването на самата буреносна линия. На отделни места не са изключени и интензивни краткотрайни валежи, както и локална градушка.

Тези конвективни процеси обаче са силно зависими от локалните атмосферни условия. Дори малки промени в температурния и влаговия режим могат да окажат влияние върху развитието, организацията и интензивността на бурите. Поради това окончателният сценарий ще стане ясен непосредствено преди тяхното образуване.

България отново попада в близост до активна бароклинна (фронтална) зона – област с рязък температурен контраст между различни въздушни маси, която създава благоприятни условия за възникване и организация на мощни гръмотевични бури, мезомащабни конвективни системи (MCS) и шквалови линии. Подобна атмосферна ситуация се наблюдаваше и преди няколко дни, когато добре организирана конвективна система измина повече от 1000 километра, преди да достигне Югозападна България, запазвайки своята активност по време на целия си път.

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Днес температурите ще се повишат, но атмосферата ще остане силно неустойчива. Очаква се развитие на добре организирани гръмотевични бури, главно над планинските райони на Западна, Югозападна и Южна България.