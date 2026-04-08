Стартира кандидатстването за кариерната програма „Be Best“ на BILLA

BILLA България обявява старта на кандидатстването за третата вълна на обучителната програма „Be Best“ – стратегическа инициатива, насочена към развитието на бъдещи управленски кадри и повишаването на тяхната професионална компетентност. Програмата е ключов инструмент за изграждането на силен, мотивиран и подготвен лидерски екип в магазинната мрежа на компанията.

„Be Best“ е създадена за амбициозни и мотивирани млади хора, както и за кандидати с изявен лидерски потенциал, които искат да се развиват в динамичната среда на ритейл бизнеса. Инициативата предлага структурирано и ефективно обучение, съчетаващо теория и практика, с фокус върху реалните процеси в търговията.

Какво получават участниците?

Структурирано и практически насочено обучение в реална работна среда

Развитие на ключови управленски, професионални и личностни умения

Менторска подкрепа от опитни мениджъри

Задълбочено познаване на ритейл бизнеса и оперативнитепроцеси

Реален досег до корпоративната култура и високите стандарти на работа в голяма международна компания

Реална възможност за кариерно развитие

През 2025 г. програмата успешно преминаха 14 участници – както външни кандидати, така и вътрешни кадри на компанията. Един от тях Енчо Юрдеков, 31 г. – споделя: „По време на програмата се сблъсках с много различни ситуации, които ме поставиха извън зоната ми на комфорт. Точно те ме научиха да реагирам по-спокойно, по-отговорно и да гледам на работата не само през погледа на служител, а и през този на бъдещ лидер. Усетих как започвам сам да се справям със задачите, да координирам други колеги и да поемам повече отговорност – естествено, без някой да ми го налага. Тази промяна ми показа, че мога и че съм готов за повече..“

През 2026 г. BILLA отново ще даде възможност на мотивирани млади хора да направят своите първи крачки към желаната управленска позиция. Програмата е подходяща както за кандидати с малък професионален опит, така и за настоящи кадри от ритейл сектора, които искат да надградят своите знания и да се издигнат до лидерска роля.

С програмата „Be Best“ BILLA България прави стратегическа инвестиция в подготовката на бъдещите си лидери, като залага на вътрешното развитие и дългосрочната перспектива пред служителите си.

Желаещите да кандидатстват могат да намерят повече информация за условията и сроковете за записване в кариерния сайт на компанията: https://billajobs.bg/job-offer/564