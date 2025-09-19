Страницата във Facebook на Инициатива "Правосъдие за всеки" вече я няма

Официалният профил на Инициатива "Правосъдие за всеки" в социалната мрежа Facebook, която все още е най-популярна в България, е свалена. Actualno.com направи проверка и страницата не може да бъде намерена.

Именно инициативата е организатор на поредицата нови протести заради "завладяната държава" - липсата на истинско правосъдие и явното бездействие на всички органи на съдебната власт по ключови случаи в България. Знакови са случаите с кмета на Варна Благомир Коцев и зам.-кмета на София Никола Барбутов, които още са в ареста, а движение в съда на техните дела по същество няма - има безкрайни процедури по обжалване на мярката, които не текат гладко, както би трябвало. Протестите пак текат заради фигурата на Делян Пеевски, като следващият, организиран обаче от БОЕЦ, е на 25 септември пред централата на ДПС Ново начало в София.

Съгласно политиката на Meta, сваляне на страница/група/профил в подопечните ѝ мрежи може да бъде поискано от службите в която и да е държава, ако става въпрос за данни за правонарушение. Дали в случая има такова - няма никаква официална информация.

"Страницата ни е деактивирана заради "нарушаване стандартите на общността" от отдел "Киберсигурност" на META", коментира едно от лицата на инициативата Велислав Величков. Той призова хората да следят неговия личен профил във Facebook, за да научават новини за и от "Правосъдие за всеки". Към него има съвет да се заведе дело в Дъблин срещу Meta, за да бъде върната страницата, а не да бъде правена нова.

