Как се буди заспало племе? Помагайте!

Българинът обича да бори мафията най-вече от дивана - с дистанционно в ръка. Или пред компютъра, лаптопа, таблета, телефона - пасейки, пасейки. И именно това е причината мафията у нас да си има държава.

Мрънкаме за ужасните пътища при всяко пътуване.

Сбиваме се за паркоместа.

Трепем се и по други поводи, защото не виждаме по-далеч от шкембетата си.

Това е тъжната картинка на българската действителност от Априлското въстание до днес. Дали може да бъде друга? Сигурно, ако народът стане по-друг. За целта първо трябва да осъзнае какво означава обществен ресурс. Да проумее, че наистина е беден, без значение какъв палат си е построил и каква баровска кола кара. Щом живее в кочина - беден е. Бедни са и децата му. Бедни ще са и внуците му. Още: Сметната палата призна, че е нарушила закона, за да си купи ненужни автомобили

Граждани сме, но не съвсем

Някак все не успяваме да станем граждани. Гражданите не позволяват да ги мачкат някакви лакомници с по два пръста чело. Не оставят безнаказани управниците, които крадат и които пред нищо не се спират, работейки за личното си забогатяване. Гражданите им търсят сметка, искат разследване и ги пращат в затвора.

Така е в целия свят. Но не и у нас.

Какво ли не се прави - изнасят се цифри за пладнешки грабежи, за невероятно повишено благосъстояние на хора от властта и за какво ли още не.

Сега ще се внася вот на недоверие. Темата му е завладяната държава. Още: Вот на недоверие ще има: Божидар Божанов обяви на каква тема ще се проведе

Но ако действието се развива само в пленарната зала, отсега знаем какво ще се случи. Има едни физиономии, които ще бъдат нагло ухилени преди, по време и след вота. Всички ги знаем кои са и всички уж ни е гнус от тях. Но какво реално правим?

Българинът е претръпнал и сякаш нищо не го интересува, освен собственото му оцеляване. "Онези в София" протестират, но това никога не е достатъчно. Протестът би бил ефикасен, само ако е в цялата страна. Още: "Борисов пак е тръгнал по сокаците като премиер, но истинският такъв е Пеевски": ДБ след критиките

Ето, на 3 септември "Правосъдие за всеки" свиква протест под наслов "Отпор срещу диктатурата" пред Съдебната палата в София. Той е срещу беззаконието, липсата на справедливост и разпад на институциите. "Искаме истинска съдебна реформа, честност и отговорност от тези, които управляват. Протестът е за всички, които вярват, че демокрацията се защитава не със страх, а с глас и действие", се казва в съобщението.

С дистанционно срещу бухалките няма да стане

За никого не е тайна това, което организаторите посочват - че "институциите са превърнати в бухалки и че липсата на правов ред не е просто заплаха, а реална опасност дори за живота ни - нашият, но и този на децата ни". Още: "Удар в сърцето на властта": ПП-ДБ и МЕЧ се разбраха за вот на недоверие през септември (ВИДЕО)

И в същото време се чуват гласове, че подобни протести са "меки" и че няма да доведат до нищо. Може и да има нещо вярно - ако обществото не се радикализира, ефект няма да има.

Твърди или меки, за протестите трябват преди всичко хора. Ядосани. Непримирими. Решени на всичко, за да отвоюват държавата си от мафията. Оставили за малко телевизорите си, които ги облъчват основно с глупотевини.

Точно това е проблемът - хората, народът, обществото, което е напълно индиферентно, все едно става дума за вече свирен мач. Ако хората се надигнат масово и това е по времето на вота, нека да видим дали ефектът няма да е добър, доста по-добър от предишните вотове.

И как се буди това племе заспало? Дайте идеи, разбутайте го, помагайте всички. Иначе си оставаме там, където онези жаби полекичка са се сварили и нищо не са усетили.

Автор: Евелина Гечева