Каква е истинската цел на Тръмп в Гренландия?

Американският президент Доналд Тръмп твърди, че има "нужда" от Гренландия, защото островът е заобиколен от руски и китайски кораби . Експертът по въпросите на Арктика Михаел Паул смята, че това е само претекст. Според него става дума най-вече за предизвиканото от климатичните промени разтопяване на ледовете в Арктика, което на някои места е подобрило достъпа до природните му богатства, а другаде го е влошило.

Русия винаги е присъствала в Арктика, отбелязва експертът в интервю с АРД. Нищо особено не се е променило през години, освен че Русия става все по-агресивна. Новият играч в региона определено е Китай, който от известно време строи ледоразбивачи, с които да оперира в Арктика. Това е дългосрочна стратегия, което се потвърждава от факта, че Пекин смята Арктическия океан за част от "Полярния път на коприната".

Китай е новият играч в Арктика, но Гренландия не е пред непосредствена заплаха

Китай иска да е световна сила и това включва контрол над важните морски пътища. "През 2030-те и 2040-те години Арктика ще играе все по-голяма роля в това отношение и ще представлява голям процент от морските пътища за глобалната търговия", обяснява експертът пред АРД и добавя, че Арктическият морски път, известен най-вече като Северен морски път, е и резервен вариант за Китай, ако възникнат проблеми в Южнокитайско мори или пък в протока Малака при потенциална инвазия на Тайван. "Ако например американската армия реши да блокира протока Малака в отговор, Арктика ще бъде резервният вариант за доставката на суровини до Китай."

НАТО не обръща особено много внимание на Арктика в последните години , защото сигурността в региона беше задача на отделните държави, членки на Арктическия съвет, а те пък не желаеха НАТО да се занимава с въпросите на сигурността в Арктика. Канада например, дълго време беше спирачка в това отношение, казва Паул и подчертава, че това се е променило след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна и поради факта, че руснаците са станали все по-агресивни, като агресията им се е насочила и директно към Арктика. Експертът пояснява, че трябва да се обърне внимание и на това, че има разлика между региона на американския Арктически океан, на европейския, и на централния. Това са съвсем отделни географски и геополитически региони, които са в различни ситуации по отношение на сигурността. "Гренландия обаче не е пред непосредствена заплаха", смята Паул.

Природни богатства, но в какви срокове?

Най-големият остров в света е предмет на разговори във Вашингтон още от 19 век, отбелязва Михаел Паул. За Доналд Тръмп това е най-голямата териториална сделка, която би могъл да сключи и именно това е основната му мотивация, казва експертът. "Всъщност сигурността не е основната му цел, тъй като американците лесно биха могли просто да построят още нови военни бази в Гренландия със съгласието на Нуук и Копенхаген. Товна не представлява никаков проблем. Така че аргументът със сигурността е само претекст." Остават подозренията, че всъщност става дума за природните богатства, казва Паул.

Има обаче и друг казус - дори да става дума за това, Тръмп не може да се надява на възвръщаемост на подобна инвестиция, дори да се надява, че може да управлява САЩ още един мандат. Според Паул е много по-лесно да се заложи на добив например в Африка. Гренландия е остров, за който ще са нужни повече пристанища, нови пътища и работна сила, която да се настани някъде на острова - добивната индустрия в Гренландия ще трябва дълго време да се подготвя, преди да започне да носи дивиденти, казва експертът.

"Това би било първокласно нарушение на международното право"

За да се отблъснат ефективно претенциите на Вашингтон , европейските партньори на Америка в НАТО трябва да работят, за да възстановят отбранителните си способности от 1970-те и 1980-те години, казва още Паул. "Просто сме се разоръжили до твърде голяма степен и съответно не сме способни да се защитаваме както преди. В този смисъл има неприятна корелация между пълномащабната инвазия на Русия в Украйна, за чието спиране се нуждаем от подкрепа от САЩ, и новите заплахи, които идват от Вашингтон, който иска територия на друга държава от НАТО за себе си", коментира Паул.

Що се отнася до заплахите на Тръмп за анексиране на Гренландия, експертът обръща внимание и на нещо друго, което е важно в контекста на това потенциално развитие на събитията. "Анексиране на Гренландия не означава само превземане на територията ѝ, а и управление на гренландците и съобразяване с техния начин на живот ", казва Паул. "Това би било първокласно нарушение на международното право и късане на връзки с един от най-дълготрайните партньори на САЩ, който категорично застана зад Вашингтон при американските интервенции в Афганистан и Ирак."

За нещастие Доналд Тръмп е превърнал непредвидимостта в един от основните си принципи, отбелязва Михаел Паул. Затова и нищо не е изключено. Експертът смята, че сега трябва да се наблюдава как ще се развие ситуацията във Венецуела и как ще действа американският Конгрес по отношение на това и дали някак ще се намеси.

