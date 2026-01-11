„Китайска стена и пирамиди“: Блокираха протестиращи да не си изхвърлят боклука пред Столична община

Десетки протестиращи бяха блокирани и недопуснати на протест пред столичната улица „Московска“ 33, където се намира сградата на Столична община. Демонстранти се събраха от столичните квартали „Люлин“, „Подуяне“ и „Красно село“, където кризата с боклука е най-осезаема и тежка. Улицата е блокирана, като протестиращите символично оставяха пред нея отпадъци и боклуци. Има засилено полицейско присъствие от няколко буса. Торбите с боклук бяха донесени и с автомобили.

Протестиращите бесни, искат оставката на Терзиев

Протестиращите видимо ядосани не са доволни от забавеното на извозване на отпадъци от горепосочените столични квартали.

Протестиращите, в чиито квартали кризата с боклука е най-сериозна, споделиха, че е невъзможно придвижването по алеите и тротоарите, а проблемът с боклука видимо е голям.

Хората поискаха и оставката на кмета на София Васил Терзиев.

Друг протестиращи – Иван Драганов посочи, че в столичния квартал „Люлин“ няма почистване на боклука и положението е „строим китайска страна и пирамиди“ от боклук“.

Недоволните от политиката на Столична община относно кризата с боклука заявиха още, че втори месец кварталите им стоят с непочистени алеи и улици, с препълни кофи, а почистването им ставало само избирателно. Малките улички никой не е стъпвал, споделиха те.

