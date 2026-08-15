ЦСКА обяви още една очаквана раздяла - ненужен на Христо Янев напуска клуба

Трансферната дейност на ЦСКА продължава да тече на пълни обороти. До момента "армейците" се подсилиха с пет нови попълнения, докато седем познати лица напуснаха клуба. Става въпрос за Иван Турицов, Лумбард Делова, Матиас Фаетон, Илиан Илиев - младши, Кевин Додай, Олаус Скаршем и Сейни Сенянг. Сега от Борисовата градина обявиха следващия си изходящ трансфер за това лято. Новината бе обявена на официалната страница на клуба.

ЦСКА обяви още една раздяла

От ЦСКА официално обявиха, че Адриан Лапеня напуска клуба. Това е една от най-очакваните новини около състава на Христо Янев. 30-годишният защитник отдавна отпадна от плановете на родния специалист и раздялата с него бе въпрос на време. За последно испанецът игра в края на май месец в мача с Лудогорец. Наскоро се появиха спекулации, че клуб от Испания иска да върне Лапеня в родината му.

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"ЦСКА и бранителят Лапеня прекратиха договорните си отношения по взаимно съгласие. Испанският футболист се присъедини към нашия клуб в началото на 2025 година и оттогава записа 49 мача, в които отбеляза 1 гол. ЦСКА пожелава успех на Адриан Лапеня в бъдещите предизвикателства", гласеше позицията на "армейците" на официалния сайт. Раздялата с Лапеня идва само ден, след като столичният клуб обяви, че още един играч напуска. Става въпрос за Кевин Додай, който ще продължи кариерата си в Полша.

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