Тита е новата звезда в рекламата на „Мастика Пещера“

Певицата Тита събра погледите с горещи форми на морето, а на ръката й проблясваше огромен пръстен с кристал. Поводът се оказаха не снимки на нова песен, а най-новата реклама на „Мастика Пещера“, в която главната роля на изкусителка е поверена именно на знойната красавица.

Клипът запазва ДНК-то на марката, но го пречупва през модерен визуален разказ. И в настоящата рекламна кампания „Мастика Пещера“ залага на лятното настроение и представя малките удоволствия в живота за обикновения човек. Акцентът е доброто преживяване сред приятели, непринудените взаимоотношения и ситуации, които всеки е преживявал.

Клипът започва с впечатляваща сцена – певицата излиза бавно от морето, облечена в блестящ сребрист бански, който сякаш е направен от кристали. Появата ѝ буквално спира времето. Мъжете на плажа замръзват в средата на разговор, а погледите им са приковани към нея и следва култовото: „Сезонът на дините!“. Историята продължава с поредица от забавни ситуации, в които един от героите прави отчаян, но симпатичен опит да впечатли Тита с огромен поднос диня. Емблематичните „кристали“, запазена марка за мастиката, и тук присъстват. А какъв е кристалът на пръста на красавицата, гледайте в новата реклама: https://www.youtube.com/watch?v=g_ff6sHzMwM