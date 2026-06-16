Докато я коткат как има шанс за мир: Украйна представи нови оръжия (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имах много добри разговори с президента Зеленски и с президента Путин и виждам, че може би можем да направим нещо – те са отворени към край. 25 000 души умират месечно, повечето войници“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп на вече започналата среща на Г-7 в курорта Евиан, Франция. Тръмп говори рамо до рамо с френския президент Еманюел Макрон, който го подкрепи - ОЩЕ: Зеленски и Тръмп предлагат среща с Путин в САЩ
Trump on Ukraine:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Maybe we can do something on Ukraine. I think both Putin and Zelensky are open to it.
Now that Iran is finished, we're going to be focusing on that. pic.twitter.com/ieIDt5ENtk
"Предложихме на Путин да се срещнем където и да е, когато и да е – с истински решения, които да бъдат взети, за да има край на войната. Той не иска. Дискутирахме със САЩ и Иран възможността за среща в рамките на Г-7, с представителство на всички демократични държави. Путин не го иска. Дискутирахме с президента Тръмп, че такава среща може да бъде организирана в САЩ, във формат, при който на Путин ще му е по-трудно да откаже, поне на президента Тръмп – ще видим какво ще стане. Ако Русия откаже този шанс, ще трябва да има допълнителен натиск (спрямо Кремъл)", заяви украинският президент Володимир Зеленски - ОЩЕ: Сладки приказки срещу реалност: Какво говорят Путин и Зеленски на Тръмп (ОБЗОР – ВИДЕО)
Zelensky:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
Yesterday, I discussed with Trump the possibility of a trilateral meeting in the United States involving Putin.
If Russia refuses this format as well, additional pressure will be needed. pic.twitter.com/wfoAFNcu3B
Путинизмът не се предава
"В сегашната ситуация европейците правят погрешно заключение, че Русия губи, а Украйна печели. Затова те чувстват, че могат да поставят ултиматуми с надеждата, че Русия ще ги приеме. Президентът Путин вече говори по този въпрос. Тези сметки, разбира се, са изцяло погрешни и абсолютно илюзорни, което се потвърди по време на визитата на посланиците на Великобритания, Франция и Германия в руското външно министерство. Моят заместник говори с тях – нищо ново не предложиха. Но упорито предлагат услугите си (трите държави), явно не желаят да останат извън процеса (мирния)". Думите са на руския външен министър Сергей Лавров.
Lavrov stated that expectations that Russia will lose and that ultimatums can be imposed on it are illusory. pic.twitter.com/42GU4hCyCb— WarTranslated (@wartranslated) June 15, 2026
Твърдият тон на Лавров е виден, но той премина буквално в обида по адрес на Германия. Той обвини Германия, че си изражда армията в сътрудничество с Украйна – германският външен министър Йохан Вадефул казал, че германските военни ще обменят опит с украинските. "Тоест, с новите нацисти – Германия "си пада" по нацистките емблеми, нацисткото поведение, които се проявяват в украинската армия – и Германия отхвърли булото, което скриваше нацистките ѝ корени, нацистките ѝ инстинкти", заяви Лавров:
🤡Lavrov:“Germany is nostalgic for Nazi symbols and Nazi habits, which are now being shown by the Ukrainian army.”— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
The Russian foreign minister insulted the German leadership.
“When Mr. Wadephul — I am sure he cannot not know that we have been publicly saying this for years —… https://t.co/sBWUv2CV30 pic.twitter.com/TTXR6du9is
И докато пропагандата се лее от устата на руския външен министър – с внушение как Русия не губи, то опашките за бензин и дизел в Русия се увеличават – видеокадри от Москва - ОЩЕ: Добро утро, Москва: Дронове удариха най-важния снабдител с гориво за областта (ВИДЕО)
Long queues at fuel stations on routes toward Moscow, with drivers reporting difficulties refueling. #Russia pic.twitter.com/GxWdh8k8OA— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026
За сметка на това, освен че порази катедрала в Киевско-Печорската лавра и удари Художествения музей в Харков, Русия е успяла да съсипе и Харковската зоологическа градина, убивайки част от морските свинчета там, а останалите са били евакуирани. И това на фона на спомена за думите на руската пропагандистка и главен редактор на RT Маргарита Симонян, която се кълнеше, че нямало как Путин да "разбомби" Киев и Киевско-Печорската лавра, защото там се намирт "руските светини" – ОЩЕ: Ето как Путин и Русия пазят Православието: Пламъци и черен дим в Киевско-Печорската лавра (ВИДЕО и СНИМКИ)
Russians struck guinea pigs at the Kharkiv zoo— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
As a result of the attack, a fire broke out in one of the enclosures, and several animals died.
Rescuers evacuated the remaining guinea pigs from the building. pic.twitter.com/pBHn7C5zTE
Russian propagandist Margarita Simonyan said: “We will never bomb Kyiv for one simple reason— NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2026
There are our sacred sites in Kyiv, and neither Vladimir Vladimirovich nor Sergey Kuzhugetovich will ever make a decision to bomb, for example, the Kyiv Pechersk Lavra. That is simply… pic.twitter.com/U2rngFoZgE
Факторът Беларус
В интервю за "Ал Арабия", излъчено от беларуската държавна медия "Белта", беларуският диктатор Александър Лукашенко увери, че е "абсолютно недопустимо" войната между Русия и Украйна да се прехвърли на територията на Беларус. "Не искаме да воюваме – уязвими се във военно отношение, ако Украйна почне да атакува Беларус както атакува Русия", подчерта Лукашенко, който припомни как от украинска страна вече е казано, че моментално под удар ще попаднат 500 цели в Беларус, а те са критични за живота по там. Втората причина да няма война е, че хората мразят войните – защо нашите военни да умират, каза Лукашенко. И продължи по адрес на украинския президент Володимир Зеленски – Зеленски ясно разбирал, че от страна на Лукашенко и Беларус няма да има военни действия. "От първия ден му предлагах как да бъде договорен мир – ако ме беше послушал през 2022 година, днес нямаше да говорим дали да има примирие по фронта или останалите 13% от Донецка област да станат руски", заяви Лукашенко, явно визирайки скандалните т.нар. "Истанбулски договорености" - ОЩЕ: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин
Lukashenko admits:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
We have said many times that it is absolutely unacceptable for the war between Ukraine and Russia to spill over onto the territory of Belarus.
Belarus is highly vulnerable militarily, and we recognize this reality, so we have no desire to engage in war.… pic.twitter.com/EBA8Bkpkne
Lukashenko to Zelensky:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
I emphasize again, that no military action should be expected from Belarus, and especially from my side. pic.twitter.com/l7kBVrb6Z7
Лукашенко опита по познат начин да се заиграе със Зеленски – може би отидох твърде далеч в критиките, но беше заради това, че ще ударят 500 цели в Беларус, оправда се дикаторът. "Ако Володимир Зеленски е бил обиден, извинявам се. Може би не трябваше (да говоря), защото той е във война. Може би не трябваше да говоря толкова крайно", продължи с "помирителните думи" Лукашенко. Но преди това той разду тезата, че ако Путин не бил подлъган от "еврейското лоби" през 2022 година, нямало да има нито Зеленски, нито Украйна:
Lukashenko on Zelensky:— Clash Report (@clashreport) June 15, 2026
As for my criticism of Zelensky, well, maybe I went too far somewhere, but it was a response. A response to his inappropriate statements: “We have 500 targets! We know where Lukashenko is; we'll hit him tomorrow with missiles and drones.”
I remained… pic.twitter.com/TegQTPLNPB
🤡 Lukashenka served up another batch of cringe — but the media only noticed the “apology” to Zelensky— NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026
After Lukashenka’s interview with Al Arabiya, many outlets rushed to quote his so-called apology to Zelensky, creating the impression that the dictator had suddenly become a… https://t.co/AsMhpUfe4J pic.twitter.com/TUVms6ckto
Украйна не вярва на думи и сълзи
На този фон, Украйна представи свои нови оръжия на световното оръжейно изложение Eurosatory 2026, което се провежда в Париж. Там, на площ от над 185 000 кв. метра оръжейни компании от цял свят демонстрираха най-новото, което са измислили във военната сфера. Най-много погледи събра новата украинска авиобомба "Изравнител" (Вирівнювач) – това всъщност е първото такова украинско оръжие. Русия има огромно предимство за действията на фронта точно с авиобомбите – украинският отговор е предвидено да носи 250 килограма бойна глава, да може да се хвърля от височина между 500 и 10 000 метра и да е с обсег от 10 километра до 130 километра. И още – Fire Point, създателят на украинските крилати ракети "Фламинго", представи ракетите си FP-7 (балистична и прехващач, обсег 200-250 километра) и FP-9 (балистична, обсег 850 километра). Моделите на изложението са истински, но без навигационна система и без бойни глави. Представен беше и нов украински дрон, с бойна глава от 100 килограма и обсег до 650 километра, като скоростта му може да стигне 800 км/ч, което го поставя в категорията на безпилотните системи с реактивен двигател:
Ukraine unveiled the Vyrivniuvach guided glide bomb at Eurosatory 2026 in Paris. Based on a standard aircraft bomb fitted with guidance and glide modules, the system carries a 250 kg warhead and can be launched from altitudes between 500 and 10,000 meters. Its stated strike range… pic.twitter.com/v2cOx9dTmM— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026
Ukraine’s Fire Point unveiled FP-7 and FP-9 ballistic missiles at Eurosatory 2026 in Paris. Company CEO and CTO Iryna Terekh said the missiles displayed at the arms exhibition are real systems, but shown without navigation equipment or warheads. #Ukraine pic.twitter.com/sOqdlFxMA5— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026
Ukraine’s state defense industry unveiled the new UAV-290 strike drone at Eurosatory 2026. The turbojet-powered system is designed for autonomous attacks on fixed ground targets, carries a 100 kg warhead and has a range of up to 650 km. The drone reaches speeds of 800 km/h and… pic.twitter.com/iQgRySU6yd— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026
Междувременно стана ясно, че Полша още не е доставила на Украйна обещани руски изтребители МиГ-29 – става въпрос за 9 бройки. Защо? Защото Варшава първо иска да "усвои" конкретна експертиза на Украйна що се отнася до военната употреба на дронове, както и технологии за дронове.
Войната в Украйна: Развитие на бойните действия
35 поредни денонощия интензивността на сухопътните бойни действия на фронта в Украйна е на нечуваното ниво от над 200 бойни сблъсъка за 24 часа – това е официалната информация на украинския генщаб. На 15 юни е имало 228 бойни сблъсъка спрямо 213 на 14 юни. Руснаците са хвърлили 226 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 18 по-малко спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2726 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 410 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 9297 FPV дрона, което е с около 450 по-малко спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.
51.59128, 35.409376@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/MiB05BQpzN— imi (m) (@moklasen) June 15, 2026
В Покровското направление са отбити 25 руски пехотни атаки, което си е направо сериозен спад, предвид че дневно са 40-50 напоследък, поне съгласно официалната украинска информация. Още 12 руски пехотни атаки са станали североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка., но откъм Часов Яр към Константиновка (Краматорското направление) пак няма нито една руска пехотна атака за денонощие. В района на Гуляйполе, Запорожка област, са станали 22 руски пехотни атаки. 23 рсуки пехотни атаки е имало в Лиманското направление, а в съседното от юг Славянско направление са били 12.
Drone pilots of Ukraine’s 55th Artillery Brigade “Zaporizka Sich” destroyed a Russian tank, hit two D-30 howitzers and struck a communications antenna. #Ukraine pic.twitter.com/wOUquI28eD— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2026
Изглежда, че Русия провежда сложни информационни операции, които използват генерирани от изкуствен интелект (ИИ) кадри от издигане на руски знамена, за да се лъже за руски тактически успехи в Константиновка. Кадри, публикувани на 15 юни, показват руски войници, държащи руски знамена в западните покрайнини на Константиновка, в югозападната част на Константиновка и в Довга Балка, югозападно от Константиновка – всичко това е посочено с препратки в библиографията на дневния обзор на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Заключението: ISW има основания да смята, че видеоклиповете с издигане на руските знамена може да са генерирани от ИИ, което би било в съответствие с предишни руски информационни операции, които използват кадри с ИИ, за да твърдят, че руската армия напредва. Интересен факт – в дневния обзор на Z-канала "Рибар" се казва, че боевете за Довга Балка текат, руското военно министерство обаче вече официално брои населеното място за взето под руски контрол. По думите на командващия 19-ти украински корпус бригаден генерал Олександър Бакулин, Русия казва за Константиновка, че е по-напред, отколкото е, и сега хвърля всички сили, за превърне казаното в реалност – то още не е. Според Бакулин, в самата Константиновка има максимум 150 руски войници. Според ISW, ситуацията за Украйна в Константиновка се влошава, но не е вярно, че дори руската армия да превземе града, това ще значи, че превзема целия украински крепостен пояс в Донбас (Славянск – Краматорск). Официални руски лица, като например т.нар. губернатор на т.нар. ДНР Денис Пушилин, обаче вдигат пушилка как всичко върви бързо в полза на руснаците.
Тази нощ Руската федерация е изстреляла 132 далекобойни дрона и 2 балистични ракети "Искандер-М" по цели в Украйна. Свалени са 114 дрона, а на 9 места е имало удари от преминалите през украинската ПВО ракети и дронове. Руското военно министерство съобщи, че тази нощ над руска земя са свалени 172 далекобойни украински дрона - ОЩЕ: Първият военен отговор на Украйна за руската разруха в Киевско-Печорската лавра е факт (ВИДЕО)